Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 125 bin öğretmenimiz aşılanacak

Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizde yerinde karar sürecine geçilmişti. Valilikler tedbirlerini iller seviyesinde alıyorlar. 9 iller haricinde bütün ortaokul ve liselerde kapanma söz konusu oldu. Bazı illerde de Yalova ve Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu.

"Önümüzdeki hafta bir yeni değerlendirme yapılacak"

Önümüzdeki süreç tümüyle değerlendiriliyor ve yeniden bir kararın alınıp alınmayacağı, yeni kararların ne olabileceği gibi değerlendirmeler yapılıyor. Önümüzdeki hafta bir değerlendirme yapılacak.

"Gönlümüz okulların açık olması yönünde"

Biz eğitimciler olarak okulların hep açık olmasını isteriz. Türkiye dünyada en çok okul kapatan dördüncü ülke. Türkiye çok kontrollü gidiyor. Bu bağlamda vakaların artması, Sağlık Bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları, Bilim Kurulu'nun önerilerini değerlendirdiğimizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Bizim gönlümüz okulların açık olması yönünde.

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"Öğretmenlerin yüzde 10'u aşılandı"

125 bin öğretmen birkaç gün içinde aşılanacak. Şu ana kadar öğretmenlerimizin yüzde 10'unu aşıladık.

Ayrıntılar geliyor...