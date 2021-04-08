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EĞİTİM

Bakan Selçuk'tan 'tablet bilgisayar' açıklaması: 26 il için 34 bin 445 tablet daha yolda

Milli Eğitim Bakanı Selçuk binlerce öğrencinin beklediği müjdeyi verdi. Bu zamana kadar 700 bini aşkın cihazın teslim edildiği bildiren Selçuk, 26 ilde öğrencilere tam 34 bin 445 adet tablet bilgisayarın da yolda olduğunu duyurdu.

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Bakan Selçuktan tablet bilgisayar açıklaması: 26 il için 34 bin 445 tablet daha yolda
​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim görmek zorunda kalan binlerce öğrenciye "Eğitimde Fırsat Adaleti" parolasıyla bilgisayar ve tablet desteği sağlandı.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından tablet bilgisayarların dağıtımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi:

"Uzaktan eğitim sistemlerimize erişim desteği kapsamında tablet bilgisayar dağıtımımıza bu hafta 29 ilimizde devam ediyoruz. 34.445 tablet bilgisayarı daha illerimize gönderdik.

11. faz dağıtım ile birlikte yatılı bölge ortaokullarındaki tüm öğrencilerimize ulaşmış bulunuyoruz.

EĞİTİM ALANINDA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN İNTERNET SİTESİ EBA

Öğretmenlerimizin uzaktan eğitim sistemlerimize erişimde gereksinimi olan öğrencilerimizin EBA Destek Noktaları ve Mobil Destek Araçları ile buluşturulması için çaba sarf ettiğini takip ediyoruz, tüm meslektaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum.

  • Bugün itibarıyla 15 bin 105 EBA Destek Noktası ve kırsal kesimde bulunup erişim gereksinimi olan öğrencilerimiz için de 185 Mobil EBA Destek Aracı, çocuklarımızın hizmetinde.

Eğitim alanında dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitesi olan EBA dijital platformunda öğrenci, öğretmen ve velilerimizin de işaret ettiği gibi içerik kalitesi giderek artıyor. Bu zorlu süreci hep birlikte çaba sarf ederek atlatacağız.

HAFTA SONUNA KADAR ULAŞTIRILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, bugüne kadar 700 bini aşkın tablet bilgisayarı "Eğitimde Fırsat Adaleti" parolasıyla öğrencilere teslim etti. Tedarik edilen 34 bin 445 tablet bilgisayarın daha sevkiyatına başlandı.

Tablet bilgisayarlar, 25 GB internet paketi ile hafta sonuna kadar 29 ile ulaştırılacak.

Bu fazdaki dağıtımda, tablet bilgisayarların 19 bin 524'ü yatılı bölge ortaokulu öğrencilerine ulaştırılacak. Böylelikle yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin tamamı tabletlerine kavuşmuş olacak.


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