Tablet başvurusu nereden ve nasıl yapılıyor? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Tablet başvurusu Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarından sonra tekrar gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Bakan Selçuk, 26 ilde ücretsiz tablet dağıtımın yapıldığını belirtti. Açıklamasında "26 ilimize 27 bin 445 tablet bilgisayar setini ulaştırıyoruz” ifadelerini kullanan Selçuk, “içinde her zamanki gibi 25 GB internet paketi ile dağıtıyoruz.” açıklamasında bulundu. 10. faz tablet bilgisayar dağıtımı kapsamında tablet bilgisayarların 18 bin 764'ü yatılı bölge ortaokulu öğrencilere ulaştırılacak. Ailelerin gelir durumu ve okul çağındaki kardeş sayısı gibi durumlar ile ücretsiz tablet dağıtımı yapılıyor. Konuyla ilgili detayları öğrenmek isteyen veliler ve öğrenciler, MEB ücretsiz tablet başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar.

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TABLET BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Bakanlığın öğrencilere ulaştırdığı tablet bilgisayarlarda, öğrencilerin uzaktan eğitim için ihtiyaç duyduğu 25 GB kotalı internet paketi de bulunuyor.

Tablet desteği de yine başvuru gerekmeksizin ailenin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan başvuru esasları ile ilgili daha önce Bakan Selçuk açıklama yapmıştı. Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine eklemişti.

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BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 27 bin 445 tablet bilgisayarlık 10. faz dağıtım programında, tabletlerin gönderildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Geçen yıl 23 Mart'ta başladığımız uzaktan eğitim faaliyetlerinde bir yılı geride bıraktık. 10 günde 3 televizyon kanalı kurarak çocuklarımızın eğitiminin kesintiye uğramasına izin vermedik. Bugün dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitesi ve bir dünya markası olan EBA dijital platformunda öğrenci, öğretmen ve velilerimizin de işaret ettiği gibi içerik kalitesi giderek artıyor. Evlatlarımıza onlarca basılı ve dijital materyal desteği sunarken internet erişimi ve cihaz sorunu yaşayan çocuklarımıza 500 bin tablet bilgisayar desteği diyerek yola çıktık. Hedefimize ocak ayında ulaştık ve şu anda 700 bine yaklaştık. Sayıları 15 bini aşan EBA Destek Noktaları'mızda hijyen tedbirlerine azami dikkat ederek çocuklarımıza alternatif destek sunuyoruz. Bugün de 26 ilimize 27 bin 445 tablet bilgisayar setini, içinde her zamanki gibi 25 GB internet paketi ile ulaştırıyoruz. Hep birlikte daha fazlasını başarmak için çalışmaya devam edeceğiz."

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Uzaktan eğitim sürecinde maddi durumu yetersiz olan ve dersleri takip etmekte zorlanan öğrenciler için yapılan yardımlar MEB’ e bağışlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tablet başvurusu kampanyalarından yararlanmak için Milli Eğitim Bakanlığı resmi sayfasına başvuru yapıldığı gibi eba destek noktalarından tablet öğrencilere ulaştırılacaktır.

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU FORMU VAR MI?