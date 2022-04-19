Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bakan Soyludan CHP liderini köşeye sıkıştıracak 5 soru Ses ver Kılıçdaroğlu
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan CHP liderini köşeye sıkıştıracak 5 soru: Ses ver Kılıçdaroğlu

İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu için hazırladığı soru afişini sosyal medyada paylaştı. Soylu'nun soruları arasında HDP vekili Musa Piroğlu, ABD'nin YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmesi, altılı masadaki mutabakat metninin bir büyükelçiye düzelttirildiği iddiası ve 15 Temmuz öncesi FETÖ elebaşının talimatlarını alıp genel merkezden telefon açma iddiaları yer aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soyludan CHP liderini köşeye sıkıştıracak 5 soru: Ses ver Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Süleyman Soylu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve hükümete yönelttiği 4 sorudan oluşan paylaşımı afiş haline getirerek Genel Merkez binasına asmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumuna sert eleştirilerde bulundu.

İttifak kurduğu diğer partilerden gizli görüşmeler sağladığını belirttiği Kemal Kılıçdaroğlu'na soru yönelten Bakan Soylu, bu soruları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Bakan Soylu, HDP'lilerin Türk polisine karşı tavrına bir tepki gösterilmemesi, büyükelçiye düzeltme yaptırılması gibi konuları kapsayan soruları, "Ses ver Kılıçdaroğlu" başlığıyla yayınladı.

Bakan Soylu'nun paylaştığı sorular şöyle:

  1. "Abisi terörist olan ortağın HDP Milletvekili Musa Piroğlu'nun Türk polisine hakaretine tepkin olacak mı?
  2. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'nın göreve gelir gelmez YPG Terör Örügütü Elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmesi hakkında, ortaklarından onay almadan herhangi bir görüş beyan edecek misin?
  3. Altılı masa sonrasında imzalanan mutabakat metnini, partideki eski bir büyükelçi ile AB ülkelerinden bir büyükelçiye düzelttirmek için gönderdin mi?
  4. Ortaklarının bundan haberi var mı?
  5. 15 Temmuz öncesi FETÖ elebaşının talimatlarını muayenehanede alıp Parti Genel Merkezi'nden telefonu açtın mı?"

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?

Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'na seslendi: Altı kişinin imzaladığı bildiriyi hangi büyükelçiye düzelttirdin açıkla
GÜNDEM
Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'na seslendi: Altı kişinin imzaladığı bildiriyi hangi büyükelçiye düzelttirdin açıkla

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'büyükelçi' yanıtı: Türkiye önümüzdeki günlerde çok yeni şeyler duyar
GÜNDEM
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'büyükelçi' yanıtı: Türkiye önümüzdeki günlerde çok yeni şeyler duyar

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu’na ağır suçlama: 6’lı masanın bildirisini hangi elçi düzeltti
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu’na ağır suçlama: 6’lı masanın bildirisini hangi elçi düzeltti
Putinden hisse darbesi

Putin'den hisse darbesi

10 gün içinde işlemlere son verecekler.
Enkazın ortasında iftar

Enkazın ortasında iftar

Saldırılara rağmen evlerini terk etmediler.
Burası cennet gibiydi

​Hayalini kurup ailecek inşa ettiler: Taşındıkları gün savaş başladı.

Veysel Karani'nin torunu açıkladı

Veysel Karani'nin torunu açıkladı

​İki yılın ardından Hırka-i Şerif ziyarete açılıyor mu?

Polis 'intikam alındı' notu paylaşan saldırganların peşinde.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Batı'nın İslamofobik saldırılarına tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.