Bakan Soylu'dan CHP liderini köşeye sıkıştıracak 5 soru: Ses ver Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve hükümete yönelttiği 4 sorudan oluşan paylaşımı afiş haline getirerek Genel Merkez binasına asmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumuna sert eleştirilerde bulundu.
İttifak kurduğu diğer partilerden gizli görüşmeler sağladığını belirttiği Kemal Kılıçdaroğlu'na soru yönelten Bakan Soylu, bu soruları sosyal medya hesabından da paylaştı.
Bakan Soylu, HDP'lilerin Türk polisine karşı tavrına bir tepki gösterilmemesi, büyükelçiye düzeltme yaptırılması gibi konuları kapsayan soruları, "Ses ver Kılıçdaroğlu" başlığıyla yayınladı.
Bakan Soylu'nun paylaştığı sorular şöyle:
- "Abisi terörist olan ortağın HDP Milletvekili Musa Piroğlu'nun Türk polisine hakaretine tepkin olacak mı?
- ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'nın göreve gelir gelmez YPG Terör Örügütü Elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmesi hakkında, ortaklarından onay almadan herhangi bir görüş beyan edecek misin?
- Altılı masa sonrasında imzalanan mutabakat metnini, partideki eski bir büyükelçi ile AB ülkelerinden bir büyükelçiye düzelttirmek için gönderdin mi?
- Ortaklarının bundan haberi var mı?
- 15 Temmuz öncesi FETÖ elebaşının talimatlarını muayenehanede alıp Parti Genel Merkezi'nden telefonu açtın mı?"
SES VER KILIÇDAROĞLU ⁉️ pic.twitter.com/w6HdGVnaKs
SES VER KILIÇDAROĞLU ⁉️ pic.twitter.com/w6HdGVnaKs— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 18, 2022