İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, altı muhalefet parti liderinin toplantısıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
- "Sevgili Kılıçdaroğlu; altılı toplantısından sonra 'bir büyükelçini' bir büyükelçiye metni düzeltmek için gönderdin. Problem 1, bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı? Problem 2, kime sattı? Grup Toplantısını bekledik. Cevap gelmedi."
Sevgili Kılıçdaroğlu;
Altılı toplantısından sonra 'bir büyükelçini' ❗
bir büyükelçiye metni düzeltmek için gönderdin.
Problem 1️⃣
Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı❓
Problem 2️⃣
Kime sattı❓
Grup Toplantısını bekledik.
Cevap gelmedi... pic.twitter.com/LNVZIAxq5J
Sevgili Kılıçdaroğlu;