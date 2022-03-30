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Gündem İçişleri Bakanı Soyludan Kılıçdaroğluna Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na altılı toplantı sonrası hazırlanan metinle ilgili iki soru sordu. Soylu, "Sevgili Kılıçdaroğlu; altılı toplantısından sonra 'bir büyükelçini' bir büyükelçiye metni düzeltmek için gönderdin. Problem 1, bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı? Problem 2, kime sattı? Grup Toplantısını bekledik. Cevap gelmedi" dedi.

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Haber Merkezi İHA
İçişleri Bakanı Soyludan Kılıçdaroğluna: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, altı muhalefet parti liderinin toplantısıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

  • "Sevgili Kılıçdaroğlu; altılı toplantısından sonra 'bir büyükelçini' bir büyükelçiye metni düzeltmek için gönderdin. Problem 1, bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı? Problem 2, kime sattı? Grup Toplantısını bekledik. Cevap gelmedi."

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