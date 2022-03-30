İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na altılı toplantı sonrası hazırlanan metinle ilgili iki soru sordu. Soylu, "Sevgili Kılıçdaroğlu; altılı toplantısından sonra 'bir büyükelçini' bir büyükelçiye metni düzeltmek için gönderdin. Problem 1, bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı? Problem 2, kime sattı? Grup Toplantısını bekledik. Cevap gelmedi" dedi.

Abone Ol