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Gündem Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna büyükelçi yanıtı Türkiye önümüzdeki günlerde çok yeni şeyler duyar
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'büyükelçi' yanıtı: Türkiye önümüzdeki günlerde çok yeni şeyler duyar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, altı muhalefet partisinin hazırladığı bildirinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir büyükelçiye düzeltmeye gönderildiğini açıklamıştı. Soylu, bu sözleri nedeniyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Suç duyurusundan memnuniyet duyacağını söyleyen Bakan Soylu, "Türkiye önümüzdeki günlerde bu konularda çok yeni şeyler duyar." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soyludan Kemal Kılıçdaroğluna büyükelçi yanıtı: Türkiye önümüzdeki günlerde çok yeni şeyler duyar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Akreditasyonu Sertifika Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Semra Güzel kararı çok gecikmiş bir karardır"

Dokunulmazlığı kaldırılan ve aranan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in halen bulunamadığı belirtilerek yöneltilen soru üzerine Soylu, şunları kaydetti:

"Her şey ortada. Terörle bağı olan bir kişinin ve o görüntüleri de bütün milletimiz de gördükten sonra var olan bir kişinin TBMM'de bulunmasının ne anlama geldiği sorusu esas itibarıyla sorulmalıdır. Milletvekilliği kıymetli, çok önemli bir şeydir hem milletimiz hem milletvekilliğini elde eden kişiler için. Ama böyle bir kişiyi TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir? Bir parti, bir terör örgütü mensubunu TBMM'ye, bunu bildiği ve bunun detaylarına hakim olduğu düşüncesiyle söylüyorum, nasıl sokmuştur? Sorduğunuz kişi, kendisinin ne yaptığını bilen bir kişi, onu sokan parti de onun ne yaptığını bilen bir siyasi parti. Bence Türkiye için çok gecikmiş bir soru, çok gecikmiş bir karardır."

Bakan Soylu'dan 'Semra Güzel' tepkisi: Terör örgütü mensubunu TBMM’ye sokma sorumluluğu kime aittir
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Bakan Soylu'dan 'Semra Güzel' tepkisi: Terör örgütü mensubunu TBMM’ye sokma sorumluluğu kime aittir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Akreditasyonu Sertifika Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, dokunulmazlığı kaldırılan ve aranan HDP'li Semra Güzel'e ilişkin, 'Böyle bir kişiyi TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir. Bir parti, bir terör örgütü mensubunu bunu bildiği ve bunun detaylarına hakim olduğu düşüncesi ile nasıl sokmuştur' ifadelerini kullandı.

Soylu, altı muhalefet partisinin hazırladığı bildirinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir büyükelçiye düzeltmeye gönderildiğini açıklamıştı. Soylu, bu sözleri nedeniyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirten Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Suç duyurusundan memnuniyet duyacağını söyleyen Bakan Soylu, 'Türkiye önümüzdeki günlerde bu konularda çok yeni şeyler duyar.' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na 'büyükelçi' yanıtı

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP, sizin büyükelçiler söyleminiz üzerine suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Memnuniyet duyarım. Türkiye önümüzdeki günlerde bu konularda çok yeni şeyler duyar." karşılığını verdi.

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