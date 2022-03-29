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ANKARA

İçişleri Bakanı Soylu'dan Kılıçdaroğlu’na ağır suçlama: 6’lı masanın bildirisini hangi elçi düzeltti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan, 6’lı masayla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. 6 partinin hazırladığı bildiriye son şeklinin bir elçilikte verildiğini gündeme getiren Soylu şu ifadeleri kullandı: “(Kılıçdaroğlu) Bildiriyi, hangi büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdin, bunu açıkla. Kendilerine ve bu millete biraz saygıları varsa o masadaki diğer 5 kişi de Kılıçdaroğlu’na, bizden sonra bunu, hangi büyükelçiye gönderdin ve düzelttirdin, diye sorsunlar”.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​İçişleri Bakanı Soyludan Kılıçdaroğlu’na ağır suçlama: 6’lı masanın bildirisini hangi elçi düzeltti ​
Süleyman Soylu

Esenyurt İlçe Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi’nin toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6’lı masayı hatırlatarak şöyle konuştu:

  • “Kılıçdaroğlu’na bir söz söylemek istiyorum; Kılıçdaroğlu, biraz dürüstsen, bu millete biraz inancın varsa, 6’lı masa toplantısından sonra, beraber oluşturduğunuz ve tutanak altına aldığınız bildiriyi, hangi büyükelçiliğe düzeltmeye gönderdin, bunu açıkla. Kendilerine ve bu millete biraz saygıları varsa o masadaki diğer 5 kişi de Kılıçdaroğlu’na, bizden sonra bunu, hangi büyükelçiye gönderdin ve düzelttirdin diye sorsunlar. Bu ülke, büyükelçilere ve onların efendilerine uşaklık yapanları çok gördü. Bu ülke, AB ve Ameri-ka’nın oyun-larıyla vesayet kuranları, birlik beraberliğini bozmak isteyenleri çok görmüştür. Bir de milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmüştür.”

ELİMİZE TARİHİ FIRSAT GEÇTİ

Türkiye’yi zillet altında bırakmak isteyenlerin etraftaki coğrafyayı kana bulamak isteyenler olduğuna işaret eden Soylu, “Bu ülkeyi şu 6’lı masanın birbirine benzemeyenlerine teslim etmek isteyenler, bu ülkenin değerlerini allak bullak etmek isteyenlerdir. Biz bu toprakların bütün zenginliklerine karşı bir sorumluluk sahibiyiz. Elimize tarihi bir fırsat geçmiştir, bu bir millet ve insanlık meselesidir. Bu fırsat bir daha belki de elimize geçmeyecektir. Erdoğan gibi liderler yüz yılda bir gelir. Karabağ, milletlerimizin böğrüne saplanmış hançerdi, onu oradan çıkarmaya kimse cesaret edemedi. Ancak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan zamanını kolladı ve o hançeri çıkardı” ifadelerine yer verdi.

Bu millet bizi bırakmaz

  • AK Parti’li gençlere seslenen Soylu, “Gençler AK Parti’den uzaklaştı” gibi açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Soylu, “Onlar tırı vırı şeyler. Biz gençlerin kimlerle yürüyeceğini bilen bir anlayışa sahibiz. Genç geleceğine bakar, yalan söyleyene bakmaz. O yüzden siz gençlere çok görev düşüyor. Sadece bir Türkiye ideali değil, bir dünya idealini anlatacaksınız. Biz bu milleti bıraksak, bu millet bizi bırakmaz. Bu millet akıllı ve feraset sahibi bir millettir. Bu millet, Tayyip Erdoğan’ın ülkeyi nereden nereye getirdiğini biliyor. Bu millet, 20 yıllık iktidarın ilk günkü hevesini görmek istiyor. Bunu hep birlikte sağlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

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