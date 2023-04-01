Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasına tepki: Halkın değerlerine bu kadar yabancı

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasına tepki gösterdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığı fotoğrafla ilgili olarak yayınladığı özür mesajını alıntılayarak, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Varank, şu ifadeleri kullandı: Kemal Kılıçdaroğlu seccadeyi görmemiş, Canan Kaftancıoğlu da görmemiş, Yanındaki kadınlar da görmemiş,
Fotoğrafçı da görmemiş, Etrafındaki partililer de görmemiş.
'Bu insanlar ülkeyi nasıl yönetecek'
Halkının değerlerine bu kadar yabancı bu insanlar ülkeyi yönetecek olsa o değerlere saygı duyup onları gözetir mi?"