Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasına tepki: Halkın değerlerine bu kadar yabancı

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir program sonrasında ayakkabı ile seccade üzerinde poz vermesi büyük tepki toplamıştı. Söz konusu görüntü ve tepkiler üzerine CHP'den açıklama geldi. Açıklamada, ''Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz'' ifadelerine yer verildi.