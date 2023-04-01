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Gündem

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasına tepki: Halkın değerlerine bu kadar yabancı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin gündeminde olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Varank, konuyla ilgili yayımladığı mesajında "Halkının değerlerine bu kadar yabancı bu insanlar ülkeyi yönetecek olsa o değerlere saygı duyup onları gözetir mi?" ifadelerine yer verdi.

17:27 . 1/04/2023 Cumartesi
Diğer
Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasına tepki gösterdi.

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basmasına tepki gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye bastığı fotoğrafla ilgili olarak yayınladığı özür mesajını alıntılayarak, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Varank, şu ifadeleri kullandı: Kemal Kılıçdaroğlu seccadeyi görmemiş, Canan Kaftancıoğlu da görmemiş, Yanındaki kadınlar da görmemiş,

Fotoğrafçı da görmemiş, Etrafındaki partililer de görmemiş.

'Bu insanlar ülkeyi nasıl yönetecek'

Halkının değerlerine bu kadar yabancı bu insanlar ülkeyi yönetecek olsa o değerlere saygı duyup onları gözetir mi?"




#Mustafa Varank
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Canan Kaftancıoğlu
1 saat önce
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