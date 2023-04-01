Kılıçdaroğlu seccade üzerinde ayakkabıyla poz verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da yaptığı konuşmada "Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke." ifadelerini kullandı. Haziran ayında yaptığı konuşmada da "Konya zengin bir ülkedir." diyen Kılıçdaroğlu daha önce de Çorum'u ülke zannetmişti.