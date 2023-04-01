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Gündem

Kılıçdaroğlu seccade üzerinde ayakkabıyla poz verdi

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile yanındaki ekibin, yaptığı bir ziyaret esnasında seccadenin üzerine ayakkabı ile basarak poz verdiği görüntüler tepki çekti.

00:07 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu'nun görüntülerine tepki yağdı.

Kılıçdaroğlu'nun görüntülerine tepki yağdı.

CHP Genel Başkanı ve 7'li Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı. Kılıçdaroğlu, programın ardından CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede CHP'li Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.


Ayakkabı ile seccadeye bastı



Görüşmeye dair paylaşılan fotoğraftaki detay ise tepkilere neden oldu. Paylaşılan görselde, Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile Müslümanların namaz kılarken kullandığı seccadeye ayakkabı ile bastığı görüldü.


Hamza Dağ tepki gösterdi


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken fotoğrafına ilişkin "Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" değerlendirmesinde bulundu.


Sosyal medya görüntüye tepki


Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasına "Yazıklar olsun" "Bunlar milli değil" gibi yorumlarla tepki gösterdi.


#Kılıçdaroğlu
#seccade
#ayakkabı
1 saat önce
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