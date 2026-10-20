Nifak sokmaya çalışanlara karşı uyanık olacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ateş çemberinde olduğunu belirterek “Karanlık ve kirli oyunlara, bütün bunlara karşı çok ama çok dikkatli olacağız” dedi.

Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde muhtarlarla buluşan Erdoğan, bölgedeki savaşlara dikkat çekti. “Bölgemizde şiddeti giderek artan bir kriz fırtınası yaşanıyor” vurgusu yapan Erdoğan, “Hemen kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna Savaşı birkaç ay sonra 5. yılını dolduracak. İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, imzalanan anlaşmalara rağmen hız kesmeden devam ediyor” diye konuştu.

DURUM HİÇ İÇ AÇICI DEĞİL

İran’daki gerilim tam olarak bitmeden bu sefer Yemen’de yeni bir çatışmanın fitilinin yakıldığını ifade eden Erdoğan, “Husilerin dostumuz ve kardeşimiz Suudi Arabistan’ı hedef alan saldırıları, bölgemizdeki tansiyonun iyice tırmanmasına sebep oldu. Riyad’daki havalimanına düzenledikleri saldırıda, aralarında umrecilerin de olduğu çok sayıda Müslüman kardeşimiz vefat etti, yüzlerce kardeşimiz yaralandı. Lübnan’a bakıyoruz, maalesef orada da durum hiç iç açıcı değil” değerlendirmesi yaptı.

ETRAFIMIZ ATEŞ ÇEMBERİ

“Suriye’den güzel haberler geliyor lakin Siyonist İsrail orayı da karıştırmak için elinden geleni yapıyor” ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: “Hani diyorum ya ‘Etrafımız ateş çemberi’ diye, içinde bulunduğumuz durum tam olarak böyle. Biz işte böyle bir kaos ve kriz ortamında Türkiye’nin kılına zarar gelmemesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Hamdolsun şimdiye kadar bunda da başarılı olduk. Ülkemizi çevremizdeki çatışmalardan uzak tuttuk. Tahriklere kapılmadık, tuzaklara düşmedik, provokasyonlara gelmedik. Akıllı, sabırlı, sağduyulu bir şekilde tüm bu zor süreçleri başarıyla yönettik.”

BİZİ ASLA BOŞ BIRAKMAYACAKLAR

Unutmayın, büyük milletlerin imtihanı da büyük olur. Türk milleti olarak bizim de tarih boyunca mücadelemiz, zaferlerimiz gibi imtihanlarımız da gerçekten çok büyük oldu. Bugün de büyük bir mücadelenin tam göbeğindeyiz. Bu mücadelede bölgemizi lime lime etmek isteyenlerin tekerine çomak soktukça bizi asla boş bırakmayacaklar. Tıpkı kahraman ecdadımız gibi zalimlerin değil, hangi inançtan olursa olsun mazlumların yanında cesaretle durduğumuz müddetçe bizimle uğraşmaya devam edecekler.

ÜZERİMİZE GELECEKLER

Kimi zaman FETÖ gibi sureti haktan görünen içerideki ajanlarıyla, kimi zaman dışarıdaki lobileriyle, kimi zaman ekonomik tetikçileriyle, kimi zaman da uluslararası basındaki maşalarıyla, kimi zaman da sosyal medyadaki aparatlarıyla bizim üzerimize gelecekler. Dikkatimizi dağıtmaya çalışacaklar, yolumuzdan alıkoymaya çalışacaklar, pençelerimizi sökmeye, iddialarımızdan vazgeçirmeye çalışacaklar.

FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Allah’ın izniyle onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Dünyayı sömürerek, bölgemizi kan deryasına çevirerek kendilerine refah düzeni kurmak isteyenlere boyun eğmeyeceğiz. Karanlık ve kirli oyunlara, bütün bunlara karşı çok ama çok dikkatli olacağız. Müslümanları birbirine düşürmeye çalışanlara karşı uyanık olacağız. Milletimizin umudunu kırmaya, moralini bozmaya, aramıza nifak duvarları örmeye çalışanlara karşı her zaman teyakkuz hâlinde olacağız.

Türkiye’nin değiştiğini kabullenmeye yanaşmadılar

Demokrasinin uç beyi olan muhtarlar ile şahikası olan Cumhurbaşkanlığı arasındaki o bağı her zaman canlı tuttuklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: “Sizlerle aramızdaki sarsılmaz bağı anlayamayanlar, bizim her icraatımıza yaptıkları gibi muhtarlar buluşmamıza da kara çalmışlardır. Öyle küçümseyici ifadeler kullandılar ki içlerinde yıllardır biriktirdikleri millî irade hazımsızlığını tüm çirkinliğiyle bir anda ortaya boca ettiler. ‘Muhtar bile olamaz’ diyerek güya bizi aşağıladıklarını zannedenler, benim muhtar kardeşlerime Cumhurbaşkanlığı’ndan başlayarak devletin tüm kapılarının açılmasını bir türlü kabullenemediler. Milletin teveccühüne rağmen bizi başbakanlığa ve Cumhurbaşkanlığı'na layık görmeyenler, aslında sizi de buralara layık göremediler. Rahatsızlıklarının sebebi bizim burada hasbihâl etmemiz asla değildi. Rahatsızlıklarının sebebi sizin buraya kendi evinize gelir gibi gelmenizdi. Rahatsızlıklarının sebebi, tıpkı 90 sene önce Ankara’ya alınmayan Âşık Veysel gibi, muhtarlarımızın onlara göre yeterince elit olmamasıydı.”

TAKTİKLERİ KALICI OLSUN!

“Yıllar geçse de birilerinin Anadolu insanına tepeden bakma alışkanlıkları değişmedi. Türkiye’nin değiştiğini, Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını kabullenmeye bir türlü yanaşmadılar. Peki, sonuçta ne oldu? İçlerine pek sinmese de kuzu kuzu kabullenmek zorunda kaldılar. Vatandaşın doğrudan oyuyla seçilen, benim demokrasi piramidinin tabanı olarak tarif ettiğim muhtar kardeşlerime saygı duymayı öğrendiler. Devletin zirvesinin kapıları muhtarlarımıza açıldıkça, şehir merkezlerinden köylere kadar bu atmosfer tüm Türkiye sathına yayıldı. Tabiri caizse siyasette bir muhtar açılımı yaşandı. Daha önce muhtar deyince hafife alanlar kimi zaman mecburiyetten kimi zaman mahcubiyetten dolayı bizi taklit etmeye, takip etmeye başladılar. Ne kadar samimi olduklarını elbette ölçemeyiz. Ama yine de düne kadar muhtar görünce yollarını değiştirenlerin, şimdilik seçim dönemleriyle sınırlı olsa bile muhtarlar buluşması düzenlemesini Türkiye’de millî iradenin güç kazanması, muhalefetin toplumla barışması noktasında kıymetli bir adım olarak görüyoruz. Temennimiz, bunun seçimden seçime yapılan taktik bir hamleden ziyade kalıcı bir zihniyet değişimine dönüşmesidir.”

İzzetbegoviç’i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç’in vefatının 23’üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından “Dost ve kardeş Bosna-Hersek’in İlk Cumhurbaşkanı, Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç’i ebedî âleme irtihalinin 23’üncü yılında rahmetle, hasretle, saygıyla yâd ediyorum” paylaşımı yaptı.

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