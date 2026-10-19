Cumhurbaşkanı Erdoğan, TESK Genel Başkanı Yiğiner'i Külliye'de kabul etti
17:51, 19/10/2026, Pazartesi
AA
Erdoğan’dan TESK Başkanı Yiğiner’e kabul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun mesaisi devam ediyor.
Öğle saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde muhtarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'i kabul etti.
Külliye'deki görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı.
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