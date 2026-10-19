Cumhurbaşkanı Erdoğan kirli emellere dikkat çekti: Büyük milletlerin imtihanı büyük olur
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Muhtarlar Günü Buluşması” programında yaptığı konuşmada Türkiye’nin bölgesel ve küresel gelişmeler karşısındaki mücadelesine ilişkin mesajlar verdi. Türkiye’nin mazlumların yanında durmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, “Bizi asla boş bırakmayacaklar” diyerek ülkenin farklı alanlarda baskılarla karşılaşabileceğini söyledi.
‘BÜYÜK MİLLETLERİN İMTİHANI DA BÜYÜK OLUR’
Türk milletinin tarih boyunca büyük mücadeleler verdiğini ve önemli sınamalardan geçtiğini belirten Erdoğan, bugün de büyük bir mücadelenin içerisinde olunduğunu ifade etti.
Türkiye’nin bölgesel gelişmelerdeki tutumuna da değinen Erdoğan, bölgeyi parçalamak isteyen girişimlere karşı durdukça ülkenin baskılarla karşılaşmaya devam edeceğini söyledi.
‘MAZLUMLARIN YANINDA DURDUKÇA BİZİMLE UĞRAŞACAKLAR’
‘EKONOMİK TETİKÇİLERLE, ULUSLARARASI BASINDAKİ MAŞALARIYLA ÜZERİMİZE GELECEKLER’
Bu girişimlerle Türkiye’nin dikkatinin dağıtılmak ve hedeflerinden uzaklaştırılmak isteneceğini savunan Erdoğan, ülkenin iddialarından vazgeçmeyeceğini ifade etti.
‘BOYUN EĞMEYECEĞİZ’
Türkiye’nin yolundan döndürülmesine izin vermeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik ve bölgesel baskılara karşı kararlılık mesajı verdi.
Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: