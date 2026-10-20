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Terör ve güvenlik zirvesi: Brüksel çıkarması

Terör ve güvenlik zirvesi: Brüksel çıkarması

Nur Banu Aras
04:00, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Terör ve güvenlik zirvesi: Brüksel çıkarması
Akın Gürlek, Hakan Fidan, Mustafa Çiftçi.

Türkiye, Belçika ile ilişkilerini güvenlikten adalete, göç yönetiminden ekonomik iş birliğine uzanan geniş bir zeminde geliştirmeyi hedefliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’in katılımıyla bugün Brüksel’de Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı yapılacak. Belçika heyetinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, İçişleri Bakanı Bernard Quintin, Adalet Bakanı Annelies Verlinden ile İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt bulunacak.

İŞ BİRLİĞİ ARTACAK

Toplantıda iki ülke arasındaki iş birliğinin öncelikli başlıkları ele alınacak. 2016’da Ankara’da yapılan toplantının ardından gerçekleştirilecek yeni tur, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin değerlendirilmesine de imkân sağlayacak. Türkiye ile Belçika arasındaki toplantıda terörle mücadele, adli ve polis iş birliği, savunma sanayii, konsolosluk hizmetleri, vize süreçleri ve göç yönetimi öne çıkan başlıklar olacak. İki ülkenin ilgili bakanlarının katılımıyla yapılacak görüşmelerde, mevcut iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak gündemdeki sorunlara çözüm üretilmesi hedefleniyor. Bölgesel ve uluslararası konular da toplantının gündeminde yer alacak.

NATO VE AB DİPLOMASİSİ

Öte yandan Fidan’ın AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yle görüşmesi planlanıyor. Fidan ayrıca European Policy Center’da hitapta bulunacak ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelecek. Söz konusu temaslarda Türkiye’nin Avrupa güvenlik mimarisindeki rolü, bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Avrupa ilişkilerinin gündemindeki konuların değerlendirilmesi bekleniyor.

Suudi mevkidaşıyla görüştü

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suudi Arabistan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılar başta olmak üzere bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.

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Başlıklar :politikadiplomasisiyaset
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