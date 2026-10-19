Türk heyetinden Brüksel çıkarması: 10 yıl sonra bir ilk olacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye-Belçika Dördüncü Üçlü Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere 19-21 Ekim tarihleri arasında Brüksel'e gidecek. En son 2016 yılında Ankara'da gerçekleştirilen kritik zirvede terörle mücadeleden vize ve göç süreçlerine, adli iş birliğinden savunma sanayisine kadar birçok hayati başlık masaya yatırılacak.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre toplantıda Belçika heyetine Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İçişleri Bakanı Bernard Quintin, Adalet Bakanı Annelies Verlinden ve İltica Bakanı Anneleen Van Bossuyt liderlik edecek.
Zirvede terörle mücadele, adli ve polis iş birliği, vize süreçleri ve güvenlik adımları detaylıca ele alınacak.
BAKAN FİDAN'DAN NATO VE AB İLE DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Ziyaret maratonu yalnızca ikili ilişkilerle sınırlı kalmayacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile kritik görüşmeler yapacak.
Fidan ayrıca 'European Policy Center' düşünce kuruluşunda konuşma yapıp iş dünyası temsilcileriyle buluşacak.
TİCARET HACMİNDE HEDEF 15 BİLYAR DOLAR
2026 yılının Mayıs ayında Kraliçe Mathilde ve beraberindeki dev heyetin Türkiye ziyaretinin ardından iki ülke ilişkileri yeni bir ivme kazandı.
2025 yılında 9,2 milyar dolar olarak gerçekleşen ikili ticaret hacminin kısa sürede 15 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi hedeflenirken, Belçika'da yaşayan 300 bin Türk vatandaşının bu köprüdeki rolü vurgulanıyor.