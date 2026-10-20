Ekonomi yönetimlerine kritik atamalar: Hazine'de bir haftada iki yardımcı değişti
Devlet kademesinde çeşitli görevlendirmelerin yer aldığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atanırken, Kamu Standartları Denetim ve Standartları kurulu Başkanı Ömer Gönül görevden alındı; Gelir İdaresi Başkanlığı'na Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Şinasi Candan getirildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü'nün görevden alındığına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kutluhan Taşkın kimdir?
Kutluhan Taşkın, 1978 yılında Konya’nın Akşehir ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Akşehir’de tamamlayan Taşkın, 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Devlet Planlama Teşkilatı Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğünde Planlama Uzman Yardımcısı olarak kamu görevine başladı. 2006 yılında Planlama Uzmanlığına atandı.
2007-2009 yılları arasında ABD’deki Cornell Üniversitesinde kamu yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2003-2007 ve 2009-2011 dönemlerinde Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğünde görev yaptı.
2011-2016 yılları arasında Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığını yürüten Taşkın, 2016-2018 döneminde Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdür Vekili olarak görev aldı.
2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Taşkın, aynı dönemde Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğünü de vekâleten yürüttü. 21 Mayıs 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılığına atandı.
Taşkın, 20 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına getirildi.
Evli ve bir çocuk babası olan Kutluhan Taşkın, kamu yönetimi, stratejik planlama ve ekonomik modelleme alanlarında çeşitli görevlerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları şöyle: