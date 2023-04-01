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Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basarak poz vermesi akıllara FETÖ elebaşı Gülen'i getirdi: Kime mesaj veriyor?

Yedili koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir iftar daveti sonrası seccadeye ayakkabılarıyla ters basarak verdiği poz sosyal medyada büyük tepki çekti. Yapılan açıklamada "Yoğunluktan fark edemedik" denildi. Kılıçdaroğlu'nun skandal pozu akıllara FETÖ elebaşı Gülen getirdi. Fetullah Gülen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Amerikan Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajında, FETÖ'cülere mesaj verircesine ayakkabılarıyla seccadeye ters basmıştı.

11:39 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
FETÖ elebaşı Gülen de Kılıçdaroğlu ile aynı pozu vermişti.

FETÖ elebaşı Gülen de Kılıçdaroğlu ile aynı pozu vermişti.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İstanbul Platformunun düzenlediği bir iftar programına katılan Kılıçdaroğlu, burada CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile görüştü. Görüşme sonrasında Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir fotoğraf karesi paylaşıldı. Skanda l fotoğraf infiale neden oldu. Görüntüde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, seccadeyi ayakları altına aldığı görüldü.

Eleştiri yağmuruna tutuldu

Müslümanlara bir hakaret niteliğini taşıyan görüntü, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

CHP'den skandal açıklama

Kılıçdaroğlu'nun bu hareketine tepki üzerine tepki gelirken, CHP'den ilk açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isterim."

Akıllara FETÖ elebaşı Gülen geldi

Kılıçdaroğlu'nun pozu akılara Fetö elebaşı Gülen'i getirdi. Fetullah Gülen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Amerikan Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajında, FETÖ'cülere mesaj verircesine ayakkabılarıyla seccadeye ters basmıştı. Skandal

fotoğrafı yorumlayan uzman isimler FETÖ elebaşı Gülen'in, "Haçlı adına İslam'ı ayaklarımın altına alırım mesajı" verdiğini yazmıştı.



#kemal kılıçdaroğlu
#fetullah gülen
#FETÖ
14 dakika önce
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