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Seccadeye ayakkabıyla basan Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Yaptığı saygısızlık yetmiyormuş gibi eleştirenleri suçladı

Yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seccadeye ayakkabı ile basması büyük tepki topladı. Uzun süren sessizliğini bozan Kılıçdaroğlu sosyal medyadan açıklama yaparak, seccadeye ayakkabı ile bastığı için tepki gösteren vatandaşları 'Propaganda aparatı' olarak nitelendirdi.

14:12 . 1/04/2023 Cumartesi
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Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıyla seccadeye basması büyük tepki topladı.

Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıyla seccadeye basması büyük tepki topladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seccadeye ayakkabılarıyla bastığı fotoğraf skandalının ardından aldığı ağır tepkiler ile gündemde. Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin ilk açıklama CHP'den gelirken, "kalabalık nedeniyle fark edemedik" ifadeleri aktarıldı. CHP'nin ardından Kemal Kılıçdaroğlu da sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

'Üzgünüm görmemişim'

"Üzgünüm" diye başlayan not "Seccadeyi göremedim" ifadesiyle sürdü. Paylaşımın devamında şu cümleler sarf edildi; "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum."




#kemal kılıçdaroğlu
#CHP
#twitter
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