Seccadeye ayakkabıyla basan Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Yaptığı saygısızlık yetmiyormuş gibi eleştirenleri suçladı

Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıyla seccadeye basması büyük tepki topladı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seccadeye ayakkabılarıyla bastığı fotoğraf skandalının ardından aldığı ağır tepkiler ile gündemde. Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin ilk açıklama CHP'den gelirken, "kalabalık nedeniyle fark edemedik" ifadeleri aktarıldı. CHP'nin ardından Kemal Kılıçdaroğlu da sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.
'Üzgünüm görmemişim'
"Üzgünüm" diye başlayan not "Seccadeyi göremedim" ifadesiyle sürdü. Paylaşımın devamında şu cümleler sarf edildi; "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum."