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Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına CHP'den açıklama geldi: Seccade fark edilememiştir

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir program sonrasında ayakkabı ile seccade üzerinde poz vermesi büyük tepki toplamıştı. Söz konusu görüntü ve tepkiler üzerine CHP'den açıklama geldi. Açıklamada, ''Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz'' ifadelerine yer verildi.

02:08 . 1/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ziyaret sonrasında ayakkabı ile seccadeye basılarak verilen poz tepki çekmişti.

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ziyaret sonrasında ayakkabı ile seccadeye basılarak verilen poz tepki çekmişti.

CHP Genel Başkanı ve 7'li Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı. Kılıçdaroğlu, programın ardından CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede CHP'li Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.


Görüşmenin ardından verilen fotoğrafta 7'li Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve ekibinin ayakkabıları ile seccade üzerinde verdiği poz yoğun tepki topladı.


CHP'den açıklama geldi


Gazeteci İsmail Saymaz ise CHP'den gelen 'seccade' açıklamasını Twitter hesabından paylaştı.


Paylaşımda, ''Söz konusu fotoğraf, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekilmiştir. Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz'' ifadeleri kullanıldı.



#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#seccade
#ayakkabı
1 saat önce
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