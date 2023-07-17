Bakan Yerlikaya'dan Necmettin öğretmen için anma mesajı

Bakan Yerlikaya, görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırılıp, şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın 6'ncı ölüm yıl dönümünde Twitter'dan mesaj paylaştı.

Yerlikaya mesajında şu ifadelere yer verdi;