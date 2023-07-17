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Bakan Yerlikaya'dan Necmettin öğretmen için anma mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2017'de PKK'lı teröristlerce kaçırılıp, şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı, vefat yıl dönümünde andı. Yerlikaya mesajında "Terör sona erene kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.

12:43 . 17/07/2023 Pazartesi
DHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Bakan Yerlikaya, görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırılıp, şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın 6'ncı ölüm yıl dönümünde Twitter'dan mesaj paylaştı.
Yerlikaya mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Necmettin Yılmaz henüz 8 aylık öğretmendi. Bu kutsal mesleği yapan her öğretmenimiz gibi idealleri vardı. Ülkemizin aydınlık yarınları için binlerce öğrenci yetiştirecekti. Ancak bundan 6 yıl önce hain teröristlerce alçakça şehit edildi. Necmettin öğretmenimize Allah’tan rahmet diliyorum. Makamı ali olsun. Terör sona erene kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi. 


 



#Ali Yerlikaya
#Necmettin Yılmaz
#İçişleri Bakanı
#şehit
31 dakika önce
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