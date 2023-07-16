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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Necmettin öğretmen paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Necmettin öğretmen için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan "PKK tarafından şehit edilen öğretmenimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

13:28 . 16/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Necmettin öğretmen için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında "Ömrünün baharında, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için çıktığı yolda terör örgütü PKK tarafından alçakça şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle yâd ediyorum.

Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacağız, mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümü nedeniyle Üsküdar Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları' programında konuştu. "Milli iradenin tankla tüfekle alınamayacağını tüm cihana ilan ettik" diyen Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklendi. Darbe girişimi gecesi Kılıçdaroğlu'nun tankların arasından Bakırköy Belediye Başkanının evine geçişine atıfta bulunup CHP liderinin 'Erdoğan'ın geleceğini bilseydim' gitmezdim sözünü hatırlatarak, "Ben de senin gideceğini bilseydim uçağı geç indirmez erken indirir seninle orada buluşurdum." dedi. "15 Temmuz gecesinde kimin nerede durduğunu not ettik." ifadelerini de kullanan Erdoğan, "FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi onlara arka çıkan mihrakları da hafızalarımıza silinmeyecek şekilde kaydettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nasıl ayağa kalkılacağını tek yürek olunacağını tüm dünyaya bir kez daha gösterdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nasıl ayağa kalkılacağını tek yürek olunacağını tüm dünyaya bir kez daha gösterdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümü nedeniyle Üsküdar Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarını anma' programında konuştu. "15 Temmuz bizim açımızdan dönüm noktasıdır. Biz 15 Temmuz gecesi sadece kanlı ve kalleş bir darbe teşebbüsünü püskürtmekle kalmadık, nesilden nesile gururla, şanla, şerefle anlatılacak büyük bir destan yazdık. Türkiye'nin geçilmez olduğunu işgalcilerine ve piyonlarına net bir şekilde bir kez daha hatırlattık. Nasıl ayağa kalkılacağını, tek yürek olunacağını tüm dünyaya bir kez daha gösterdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yüzünü Türkiye'ye dönmüş kalbini Türkiye'ye açmış mazlumlara umut aşılayan yüce gönüllerin direnişidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yüzünü Türkiye'ye dönmüş kalbini Türkiye'ye açmış mazlumlara umut aşılayan yüce gönüllerin direnişidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümü nedeniyle Üsküdar Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarını anma' programında konuştu. Erdoğan, "81 vilayetimizin tamamı eşine az rastlanan bir direnişe sahne oldu. Bu temiz alınlarına dayanan namlular aldırmayıp ülkesi ve milleti için canından geçenlerin direnişidir. Bu, çoluk çocuğunu rızkını, tarlasını bir yıllık hasadını, kamyonunun traktörünün lastiğini yakıp darbecilere durdurmaya çalışanların direnişidir. Bu, yüzünü Türkiye'ye dönmüş, kalbini Türkiye'ye açmış mazlumlara umut aşılayan yüce gönüllerin direnişidir." dedi.



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#Recep Tayyip Erdoğan
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#şehit
#mesaj
1 saat önce
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