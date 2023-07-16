Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Necmettin öğretmen paylaşımı

Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Necmettin öğretmen için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında "Ömrünün baharında, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için çıktığı yolda terör örgütü PKK tarafından alçakça şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle yâd ediyorum.
Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacağız, mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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