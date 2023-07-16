Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Necmettin öğretmen paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümü nedeniyle Üsküdar Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarını anma' programında konuştu. "15 Temmuz bizim açımızdan dönüm noktasıdır. Biz 15 Temmuz gecesi sadece kanlı ve kalleş bir darbe teşebbüsünü püskürtmekle kalmadık, nesilden nesile gururla, şanla, şerefle anlatılacak büyük bir destan yazdık. Türkiye'nin geçilmez olduğunu işgalcilerine ve piyonlarına net bir şekilde bir kez daha hatırlattık. Nasıl ayağa kalkılacağını, tek yürek olunacağını tüm dünyaya bir kez daha gösterdik." dedi.