Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in değerli ailemize selamlarını, iyi dileklerini ve tekraren taziye dileklerini de iletmeyi bir borç biliyoruz. Tek derdi, tek çabası milletimizin aydınlanma davası olan bir öğretmenimizin katledilişinin 6'ncı yılındayız, üzüntümüz, acımız elbette ki büyük ama biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın da bildiği üzere çok büyük ve çok kudretli. Bu ailemizin acısını dindirmeye, hafifletmeye yetecek kudrette. Devletimiz yurt içinde ve yurt dışında bütün terörist faaliyetleri imha etti ve etmeye devam ediyor. Gerek Necmettin öğretmenimize gerek Aybüke Yalçın öğretmenimize gerekse de milletimizin birliği, beraberliği ve davası uğruna gözünü kırpmayan bütün şehitlerimize rahmet diliyorum."