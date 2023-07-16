Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz
Tunceli'de 2017'de teröristlerce katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, şehadetinin 6'ncı yılında Gümüşhane'deki kabri başında anıldı.
Taşbilek, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı şehadete erişinin 6'ncı yılında mezarı başında andıklarını belirterek, şunları kaydetti:
Şehitler için dua edilen anma törenine, Necmettin Yılmaz'ın annesi Gülay, babası Hamit, kardeşleri Ahmet ve Yahya Yılmaz da katıldı.
23 yaşındaki sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan memleketi Torul'a dönerken, PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde, babasının maddi desteğiyle yeni aldığı aracı yakıldıktan sonra kaçırılmıştı. Aramaların 27'nci gününde Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulunan Yılmaz'ın cenazesi, 16 Temmuz 2017'de Torul ilçe merkezindeki törenin ardından doğup büyüdüğü Demirkapı köyündeki aile kabristanına defnedilmişti.