Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Necmettin öğretmen için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan "PKK tarafından şehit edilen öğretmenimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.