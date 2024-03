BBP Yüreğir belediye başkan adayı AK Parti lehine adaylıktan çekildi

Türkiye yarın yerel seçimler için sandık başında olacak. Her beldenin, her ilçenin, her ilin, her büyükşehrin seçimi önemlidir. Yaşadığımız şehri 5 yıl yönetecek belediye başkanı ve ekibini seçeceğiz. Büyük-şehirlerimizin farklı farklı sorunları var. Adayların da kendilerine göre proje ve çözüm önerileri var. Bu kapsamda hem seçim sonucu itibarıyla, hem de sorunları itibarıyla İstanbul’un farklı bir kategoride değerlendirilmesi gerekiyor. Türkiye geçtiğimiz yıl büyük bir deprem afeti yaşadı. 11