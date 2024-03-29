MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'tan yerel seçim açıklaması: Milletimiz ülkemizin refahı için doğru kararı verecektir

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart seçimlerinin, Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
Bu görevi yerine getireceklerin, öncelikle milletin hizmetkarı olması gerektiğine dikkati çeken Kılıç, MHP kadroları ve Cumhur İttifakı'nın bu hizmeti yapmaya aday olduğunu bildirdi.
"Milletimiz, ülkemizin refahı için doğru kararı verecektir"
Cumhur İttifakı'nın ortak değerlerine ve hedeflerine bağlılıklarını vurgulayan Kılıç, 31 Mart'ta sandık başına gidecek seçmenlerin, tercihlerini yaparken ülkenin birliği, beraberliği ve güvenliği için en doğru kararı vereceklerine inandıklarını ifade etti.
MHP olarak, Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacak adaylarla halkın yanında olduklarını belirten Kılıç, şunları kaydetti: