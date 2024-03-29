MHP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'tan yerel seçim açıklaması: Milletimiz ülkemizin refahı için doğru kararı verecektir

"Milletimiz, Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan bu önemli seçimde, vatanseverlik duygularıyla hareket edecek ve ülkemizin refahı için doğru kararı verecektir. Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızı 31 Mart'ta sandık başına gitmeye ve demokratik haklarını en güzel şekilde kullanmaya davet ediyoruz. Yüce Türk milletinden, milli duruşumuzu daha da güçlendirecek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek tercihler yapmalarını istiyoruz. Milletimizin desteği ve dualarıyla, Türkiye'nin geleceğine yönelik aydınlık bir yolculuğa devam edeceğiz. Hep birlikte, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."