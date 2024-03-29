Eşi ve kızının gözünden Murat Kurum: Gece geç geldiğinde oturur videoları tek tek izlerdi

Dijital içerik üreticisi Adem Metan, seçim kampanyasının son günlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un bir gününe eşlik etti. Adem Metan’ın, 24 saati yaklaşık 1 saate sığdırdığı mini belgesel, Kurum'un 1 günlük seçim mesaisine ve aile bireyleriyle olan iletişimine odaklandı.
'İçimdeki his 31 Mart gecesi kazanıyoruz'
Kazanırsanız, ilk yapacağınız şey ne?
Romanlarla İftar Buluşmasından renkli karelerin yer aldığı belgesel, Murat Kurum’un evinde, eşi ve kızıyla yapılan içten söyleşiyle devam etti.
'Hep böyle bir gurbetle bizim geçti evliliğimiz'
'Cumhurbaşkanımızın adaylığa layık görmesi çok gurur verici'
'Videoları tek tek izlerdi gece'
'Babamla çok gurur duyuyorum'
Murat Kurum ile 24 Saat belgeselinde, Kurum çiftinin büyük kızları 15 yaşındaki Zeynep de konuştu.
Devlet okulunda okuduğunu ve okulunu çok sevdiğini belirten Zeynep Kurum, O’nu tanıyanların çoğunun Murat Kurum’un kızı olduğunu bilmediğini anlattı.
Zeynep Kurum, “Babana çok uzun zamandır söylemek istediğin de söyleyemediğin bir şey var mı?" sorusuna da, şöyle yanıt verdi:
- “Babama şunu söylemiyorum galiba. Seçim sürecinde ben okuluma devam ediyorum. Yanında olamadım uzun süre. Baba, seninle gurur duyuyorum açıkçası. Yani bunu çok söyleyemiyorum biliyorum ama babamla gurur duyuyorum. Çok büyük bir başarı gerçekten. İstanbul, Türkiye'nin baş tacı. Bunu yönetmek çok zor bir şey. Babam bunun şimdi adaylarından bir tanesi ve gerçekten çok büyük bir başarı. Babamla çok gurur duyuyorum.”
Belgesel, Murat Kurum’un Mardinlilerle Sahur Programı, ardından sabaha karşı yaptığı Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali ziyaretinden görüntülerle son buldu.