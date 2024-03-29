Eşi ve kızının gözünden Murat Kurum: Gece geç geldiğinde oturur videoları tek tek izlerdi

“Yani aslında biz evlendikten bu yana hep böyle bir gurbetle bizim geçti evliliğimiz. Hep işinin başında olurdu. Biraz daha iş odaklı çalıştı gerçekten. O yüzden aslında ben fedakarlık yaptığımı düşünüyorum. Aslında onun sevgisine çok ihtiyacım oluyordu, sevgi dolu bir insanım, her zaman onun yanımda olsun istiyorum ama hep sabrettim açıkçası. Sabırla şükürle böyle bekledim. O iyi olsun istedim. Ama Allah'tan hep diyorum, biz üniversitede tanıştık, üniversitede iyi ki onunla biraz vakit geçirmişiz. Çünkü evlendikten sonra olmadı. Hep böyle işte Bingöl'e gitti, aylarca gelmedi. Sonra TOKİ'de Şube Müdürlüğü yaptığı zaman, Güneydoğu'dan Sorumlu Koordinatör Şube Müdürüydü. Cuma, Cumartesi, Pazarları yoktu. Benim ona ulaşabileceğim zamanlarda yoktu. Emlak Konut Genel Müdürüyken de bu işi hak edeyim diye çok çalıştı. Aslında hep hasretle birlikte vakit geçirdik. Ama Bakanlık döneminde de gerçekten koltuğunda oturmadı yani. Yerinde hiç oturmadı. 81 ile birkaç kere gezdi gitti. Ben O’nun çok düzgün bir insan olduğunu biliyorum ve yaparsa o yapsın; devletimize, milletimize hizmet etsin diye hep sabrettim. Çocuklarım da öyle. Gerçekten Allah razı olsun onlardan. Hepsi böyle Babasının bu kutsal görevinde olduğundan dolayı gurur duydu. Gerçekten çok fazla bir zaman geçirmedik birlikte. Mesela geçen bir soru sormuş birisi, ‘annenizin yemeğini mi seviyorsunuz, eşinizin yemeğini mi?’ Benim yemeğimi çok yemedi eşim. Çünkü bizimle aynı sofrada çok oturamadı”