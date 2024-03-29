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CHP'li Muhittin Böcek'in algıları belgelerle çürütüldü: 'Bakanlığa ait' dediği bina Antalya Belediyesi'nin çıktı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya'daki Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki bakımsızlığı görüntüleyip, CHP yönetimindeki büyükşehir belediyesine tepki gösterdi. Karadağlı'nın "Rezalet, belediye bunu görmüyor mu?" sözlerine yanıt veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Rezalet dediği bina bakanlığın" algısına başvurdu. Binanın mülkiyetinin belediyeye ait olduğunu gösteren belgelerle konuşan Karadağlı, "Binanın bakımı onarımı sadece belediyeye ait biz kiracıyız. Sayın başkan lütfen protokolü dikkatli okuyun" diye konuştu. Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da iki yıl önce binanın bakım ve onarımı için yazı gönderdiğini ancak CHP'li belediyenin bu yazıyı dikkate bile almadığı belirlendi.

17:54 - 29/03/2024 vendredi
Güncelleme: 18:19 - 29/03/2024 vendredi
Yeni Şafak
Tamer Karadağlı, Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığından şikayet etti.
Tamer Karadağlı, Antalya'daki kültür merkezinin bakımsızlığından şikayet etti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki bakımsızlıktan şikayet ederek, video kaydı aldı. Karadağlı “rezalet” diye tanımladığı binanın bakımsızlığından şikayet ederek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.

"İnanılır gibi değil, gerçekten utanç kaynağı bu"

Kültür merkezindeki bakımsız bölgeleri video kaydederek göstermeye devam eden Karadağlı,
"İnanılır gibi değil. Devlet tiyatroları ve opera işte böyle bir binada olmak zorunda. Belediye hiç bir yapmamış. Korkunç bir durumda. Burası Uluslararası festivalleri yaptığımız Antalya. Belediye hiç görmüyor mu acaba bunu? Hiç bir şey yapılmamış burada. Gerçekten utanç kaynağı bu. İnanamıyorum. Sanki savaştan çıkmış gibi bu bina, ya da müteahhit bırakıp kaçmış"
ifadelerini kullandı.

Böcek'in 'Bakanlığa ait' dediği bina Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çıktı

Karadağlı'nın
"Rezalet, belediye bunu görmüyor mu?"
sözlerine yanıt veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek,
"Rezalet dediği bina bakanlığın"
algısına başvurdu.
Binanın mülkiyetinin belediyeye ait olduğunu gösteren belgelerle konuşan Karadağlı
"Binanın dış bakımı onarımı sadece belediyeye ait biz kiracıyız. Sayın başkan lütfen protokolü dikkatli okuyun"
diye konuştu.

Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da iki yıl önce binanın bakım ve onarımı için yazı gönderdiğini ancak CHP'li belediyenin bu yazıyı dikkate bile almadığı belirlendi.


Akşener Yavaş ve İmamoğlu’na verdi veriştirdi: “Hainlik ettiler her türlü ahlaksızlığı yaptılar”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da katıldığı iftar programında eski ortağı CHP ile hesaplaşmasını sürdürdü. Meral Akşener, Antalya’daki ve İstanbul’daki belediye meclis üyelerinin CHP’nin baskısıyla istifa ettirildiğini ve pazarlıkların en çirkininin Ankara’da olduğunu anlattı. Akşener, CHP’li belediye başkanlarının desteğe ihtiyacı olduğu dönemde ise yanlarında olduğunu söyleyerek, “2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş istifayı bastığı CHP’den yeniden aday olması engellendiğinde, yanında biz vardık. 2020 yılında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hastalığını fırsat bilip, ayağını kaydırmak isteyenlerin karşısında bir tek biz vardık. 2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hapis cezası haberini aldığında Saraçhane’ye koşan bir tek biz vardık” dedi. İYİ Parti lideri, söz konusu isimlerden saygı görmediğini aksine kendisine ihanet edildiğini belirterek, “Ama heyhat bugün geldiğimiz noktada aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de maalesef biz olduk. İYİ Parti oldu” ifadelerini kullandı. Meral Akşener, ‘dünün mağdurları bugünün zorbaları oldu’ benzetmesinde bulunduğu konuşmasına, “Biz onlardan saygı bekledik onlar bizi parya gördü, biz onlardan ahlak bekledik onlar bize her türlü ahlaksızlığı yaptı” sözleri ile sürdürdü. İYİ Parti'nin oylarını yükseltmek adına sert sözler kullanan Akşener, Malcolm X'in 'İki tür köle vardır' ifadelerinden de alıntı yaparak, "Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi’nin ev kölesi olmuştur. Sahibine itaat eden Mansur Yavaş artık tam olarak budur” dedi.


#Muhittin Böcek
#Antalya Büyükşehir Belediyesi
#Tamer Karadağlı
#Kültür merkezi
#Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
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