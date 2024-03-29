Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Antalya'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki bakımsızlıktan şikayet ederek, video kaydı aldı. Karadağlı “rezalet” diye tanımladığı binanın bakımsızlığından şikayet ederek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi.
"İnanılır gibi değil, gerçekten utanç kaynağı bu"
Böcek'in 'Bakanlığa ait' dediği bina Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çıktı
Öte yandan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da iki yıl önce binanın bakım ve onarımı için yazı gönderdiğini ancak CHP'li belediyenin bu yazıyı dikkate bile almadığı belirlendi.