İmamoğlu hastane yolunu 'Bütçem yok' bahanesiyle yapmamıştı: Koç'un golf sahasına asfalt döktüğü ortaya çıktı

Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' vaadiyle vatandaşları kandıran CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB İstanbullulara hizmet yerine zulmediyor.
Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen Başakşehir Şehir Çam ve Sakura Hastanesi’nin yolunu yapmayan İBB'nin, Koç ailesine özel yol yaptığı ortaya çıktı.
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bütçesinin olmadığını iddia ederek Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı.
Golf sahası için özel yol yaptı
CHP’li İBB yönetiminin yetki alanında olmayan Beykoz Riva’daki Koç ailesinin golf sahasına giden 2 km’lik toprak yola asfalt dökerek yol yaptı.