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İmamoğlu hastane yolunu 'Bütçem yok' bahanesiyle yapmamıştı: Koç'un golf sahasına asfalt döktüğü ortaya çıktı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolunu 'bütçe yok' diyerek yapmamıştı. İstanbullunun hayati ihtiyaçlarından tasarruf ederek hastane yolunu yapmayan İmamoğlu, Koç ailesinin Riva’daki golf sahasına özel yol yaparak asfalt döktü.

16:48 - 29/03/2024 Friday
Güncelleme: 16:56 - 29/03/2024 Friday
Yeni Şafak
İBB'nin Koç ailesine özel yol yaptığı ortaya çıktı.
İBB'nin Koç ailesine özel yol yaptığı ortaya çıktı.

Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' vaadiyle vatandaşları kandıran CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB İstanbullulara hizmet yerine zulmediyor.


Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen Başakşehir Şehir Çam ve Sakura Hastanesi’nin yolunu yapmayan İBB'nin, Koç ailesine özel yol yaptığı ortaya çıktı.


CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bütçesinin olmadığını iddia ederek Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı.


Golf sahası için özel yol yaptı

CHP’li İBB yönetiminin yetki alanında olmayan Beykoz Riva’daki Koç ailesinin golf sahasına giden 2 km’lik toprak yola asfalt dökerek yol yaptı.



İmamoğlu’na seçim şarkısı hazırlayan Murat İde Kurum’u sordu CHP’li aday övgüyle bahsetti: “Düzgün ve dürüsttür başarılı işlere imza attı”

CHP’nin Keçiören Belediye Başkan Adayı Mesut Özarslan, Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum’dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Bir dönem TOKİ’de görev yapan Özarslan; TGRT Haber’de katıldığı canlı yayında, daha önce Akşener’in danışmanlığını yapan şimdilerde ise Ekrem İmamoğlu için seçim şarkısı hazırlayan gazeteci/müzisyen Murat İde’nin “Murat Kurum ile birlikte çalıştınız mı? Çalıştıysanız nasıl bulursunuz Kurum’u?” sorusunu cevapladı. Mesut Özarslan, Murat Kurum ile hem TOKİ’de birlikte çalıştıklarını hem de geçmişte okul arkadaşı olduklarını anlatarak, “Sayın Kurum ile de biz aynı zamanda okul arkadaşıyız, şahsını da çok severim. Gerçekten de düzgün ve dürüst bir insandır, o dönemde de ortak derslerimiz vardı biz gündüzcüydük, Sayın Kurum gececi dediğimiz bir sistemde ortak dersler alıyorduk o dönemden tanırız. Daha sonrasında da TOKİ Konut İdaresi’nde beraber çalışma şansımız oldu, başarılı işlere de imza atan bir arkadaşımızdır. Biz beraber projelere de imza attık. Yani iyi tanışırız kendisiyle” ifadelerini kullandı.

#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Başakşehir Çam ve Sakura
#seçim
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