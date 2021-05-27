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Boks antrenörünün feci sonu: Dövülen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş

Konya’da dün göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden boks antrenörü Orhan Çumralıgil (35) ile karnından yaralanan arkadaşı Dündar Kömürcü'nün (42), şiddete uğrayan kadını kurtarmak istedikleri sırada bıçaklandıkları ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren Fatih Özçiftçi (28) ile olaya karışan Yaşar Karadeniz (29) tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Boks antrenörünün feci sonu: Dövülen kadını kurtarmak isterken öldürülmüş
Orhan Çumralıgil

Sigortacılık yapan ve aynı zamanda boks antrenörü de olan bekar Orhan Çumralıgil ile arkadaşı Dündar Kömürcü, önceki akşam merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Arafat Sokak'taki arkadaşlarının evine misafirliğe gitti. Aynı apartmanda oturan Fatih Özçiftçi ile Yaşar Karadeniz, komşuları A.B. adlı kadını evlerine davet edip alkol almaya başladı.


İddiaya göre Özçiftçi ve Karadeniz, bir süre sonra A.B.’ye tacize kalkıştı. A.B.'nin tepki gösterip, direnmesi üzerine Özçiftçi ve Karadeniz, kadını tekme tokat dövmeye başladı. Saldırganların elinden kurtulan A.B., apartmanın koridoruna çıkıp, yardım çığlıkları attı. Özçiftçi ve Karadeniz de peşinden gelip, kadını koridorda da dövmeye devam etti.

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ÇIĞLIKLARA KOŞTU

Misafirliğe geldikleri arkadaşlarının evlerinde oturan Orhan Çumralıgil ve Dündar Kömürcü de, gelen çığlık sesleri üzerine koridora çıktı. İki arkadaş, bir kadının, iki kişi tarafından dövüldüğünü görünce müdahale edip kurtarmak istedi. Bu sırada elinde bıçak bulunan Fatih Özçiftçi, Orhan Çumralıgil’i göğsünden, arkadaşı Dündar Kömürcü’yü de karnından yaraladı. Aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Orhan Çumralıgil’e ilk müdahaleyi çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağılık görevlileri yaptı.

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Birkaç kez duran kalbi yeniden çalıştırılan Orhan Çumralıgil, kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karnından bıçaklanan arkadaşı Dündar Kömürcü de hastanede tedavi altına alındı.

Boyun ve göğüs bölgesinde darp izine rastlanan A.B., adlı kadının ilk ifadesinde birlikte alkol aldığı komşuları Fatih Özçiftçi ve Yaşar Karadeniz'in, bir süre sonra kendisine tacizde bulunmak istemeleri üzerine, tepki gösterip, evden ayrılmak istemesi üzerine dövdüklerin, ellerinden kaçıp koridorda da saldırmaları nedeniyle yardım çığlıkları attığını söyledi.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Orhan Çumralıgil, Konya Şehir Hastanesi’nde yapılan otopsisinin ardından dün akşam saatlerinde Musalla Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Özçiftçi ile Yaşar Karadeniz ise 'kasten öldürme ve yaralama' suçlarından tutuklandı.

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