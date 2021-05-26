Bursa'da korkunç olay: Husumetlisini trafikte takip edip tabancayla başından vurdu

Spor

Süper Lig’in gol kralı Boupendza Atalanta'ya transfer oluyor

Hatayspor’da forma giyen ve Süper Lig’de gol kralı olan Aaron Boupendza, Atalanta ile anlaştı. Gabon basını Hatayspor ve Atalanta’nın futbolcu için 8 milyon Euro’ya el sıkıştığını yazdı.