Önce parasını sonra altınlarını aldılar: Tele-dolandırıcılar evi de isteyince yakayı ele verdi

Dolandırıcılık olayı 3,5 ay önce Külhan mahallesinde meydana geldi. Dolandırıcılar ev telefonundan ulaştıkları emekli 73 yaşındaki N.K’ya terörle mücadele polisi olduklarını ve bankadaki hesaplarından terör örgütüne para aktarıldığını, kendilerinin ise parayı güvenli hesaba aktaracaklarını söylediler. Bunun üzerine yaşlı adam tüm söylenenlere inanarak parayı çekip kendilerine vereceğini söyledi.

“Polis arkadaş ‘Fetih’ diyecek, sen de ‘1453’ deyip parayı vereceksin"

N.K ile telefon irtibatını hiç kesmeyen dolandırıcılar, yaşlı adama kesinlikle bu durumdan kimseye bahsetmemesini istedi. Yaşlı adamın tamamen inandığına kanaat getiren dolandırıcılar harekete geçti. Yaşlı adamdan bankadaki tüm parasını çekmesini isteyen dolandırıcılar, paraları almak için evine sivil polis memuru göndereceklerini söyledi. Her şeyi planlayan dolandırıcılar yaşlı adama evine gelecek olan polis arkadaş sana ‘Fetih’ diyecek, sen de ‘1453’ diyerek parayı arkadaşa vereceksin dediler.

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Yaşlı adamsa bir gün sonra bankaya giderek hesabındaki 22 bin euro, 17 bin dolar ile 190 bin Türk Lirasını çekti. Yaşlı adam daha sonra evine gelen dolandırıcılar M.K. (17) ile Halit D’ye (29) paraları teslim etti. Paraları alan dolandırıcılar ise kiralık araçla Karaman’ı terk etti.

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Yaşlı adam dolandırıcılara altınlarını da kaptırdı

500 bin lirayı alan dolandırıcılar 1 gün sonra tekrar yaşlı adamı arayarak, bu sefer de altınlarının olup olmadığını sordu. Yaşlı adam olduğunu söyleyince dolandırıcılar, paralarının şuan güvende olduğunu, altınları da güvenceye alınması gerektiğini söyledi. Dolandırıcılara tekrar inanan yaşlı adam, paraları evinden almaya gelen M.K. ile Halit D’ye 200 bin lira değerindeki 80 gram bilezik, 6 adet çeyrek, 3 adet 112 gramlık bilezik, 10 adet ata lira, 7 adet yarım ve 1 adet kolyeyi de verdi.

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Yaşlı adam evini de satılığa çıkarınca dolandırıldığı ortaya çıktı

Yaşlı adamın neyi var, neyi yok almaya kararlı olan dolandırıcılar 1 gün sonra tekrar yaşlı adamı arayarak, başka değerli eşyasının olup olmadığını sordu. Yaşlı adamsa 2 yıl önce müteahhitten aldığı evin dışında başka bir değerli eşyasının bulunmadığını söyledi.

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Dolandırıcılar bu sefer de yaşlı adama evi aldığı müteahhittin terör örgütü üyesi olduğunu ve evi hemen satmasını, bu parayla da, kendisine başka bir yerden ev alacaklarını söyledi. Buna da inanan yaşlı adam emlakçılara giderek evini 450 bin liraya satılığa çıkardı.

N.K’nın oğluna emlakçı arkadaşı babasının oturduğu evi acil satılığa çıkardığını söyledi. Oğlu ise böyle bir şeyden haberi olmadığını belirterek, hemen babasının yanına gitti. Babasının dolandırıcıların tuzağına düştüğünü anlayan oğlu, babasını da yanına alarak şikayetçi olmak üzere Karaman Emniyet Müdürlüğüne gitti.

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Polis, dolandırıcıları izlediği 400 saatlik görüntüden tespit ederek yakaladı

Para ve altınlarını dolandırıcılara kaptırdığı 12 gün sonra ortaya çıkan N.K, oğlu ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Dedektifler dolandırıcıları tespit edebilmek için şehir genelindeki tüm MOBESE kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

400 saatlik görüntüyü titizlikle inceleyen ekipler, yaşlı adamdan paraları alan dolandırıcıların Adana’dan bindikleri Adana plakalı kiralık taksi ile önce Konya’nın Ereğli ilçesine geldiklerini daha sonrada Ereğli ilçesinden bindikleri başka bir ticari taksi ile de Karaman’a geldiklerini tespit etti.

Hemen harekete geçen ekipler dolandırıcıların Adana’dan kiraladıkları aracın sahibi N.T’yi gözaltına aldı. N.T’nin verdiği isim ve eşkal doğrultusunda çalışmalarını derinleştiren ekipler, düzenledikleri operasyonla M.K’yı Şanlıurfa’da, Halit D’yi de Adana’da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

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Dolandırıcılardan ikisi Karaman’da, biri de Adana’da tutuklandı

Gözaltına alınarak Karaman’a getirilen M.K. ve Halit D. ile aracını dolandırıcılara kiralayan N.T, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.K. ile Halit D. tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, N.T ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşlı adamı telefonla arayarak kandıran Halil L.’nin (26) ise başka bir suçtan dolayı gözaltına alındığı Adana’da tutuklanarak cezaevine girdiği tespit edildi.

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İfadelerinde "pişmanız" dediler

Yaşlı adamdan altın ve para olmak üzere 700 bin lira alan dolandırıcılar Mehmet K. ve Halit D’nin verdikleri ifade de ortaya çıktı. Dolandırıcılar verdikleri ifadelerinde Halil L’nin Karaman’da oturmakta olan N.K.’dan yüklü miktarda para alacağının olduğunu ve bu parayı alarak kendisine getirmeleri halinde 27 bin lira vereceğini söylemesi üzerine kendilerinin de buraya gelerek parayı aldıklarını ve pişman olduklarını söyledikleri öğrenildi.

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Diğer yandan Karaman’da tutuklanan M.K.’nın 12, Halit D’nin 8 ve Adana’da tutuklanan Halil L.’nin de 12 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.

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