Gündem CHPde deprem sürüyor Menemen Belediyesinin 3 meclis üyesi istifa etti
POLİTİKA

CHP'de deprem sürüyor: Menemen Belediyesi'nin 3 meclis üyesi istifa etti

Menemen Belediyesi Meclisi'nde partinin aldığı grup kararına uymadıkları gerekçesiyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menemen Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Ünal ve Menemen Belediyesi meclis üyeleri Rasim Yiğit Özge ile Ali Aydın partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menemen Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Ünal ve Menemen Belediyesi meclis üyeleri Rasim Yiğit Özge ile Ali Aydın, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, il ve ilçe örgütlerinin aldığı kararların, uyguladıkları yöntem ve politikaların, partinin ruhuna, savunduğu ilkelere, değerlere tezat oluşturmaması gerektiğini belirtti.

Yiğit Özge - Hasan Ünal - Ali Aydın

Menemen Belediyesinin 1 Mart'ta gerçekleşen olağan meclis toplantısında belediye çalışanlarının ve esnafın alacaklarına istinaden başkanvekiline verilecek "borçlanma yetkisi"ne kabul oyu vermeleri ve grup kararına uymamaları nedeniyle disipline sevk edildiklerini aktaran meclis üyeleri, Menemenlilerin lehine olan her kararda ellerini korkusuzca, hesapsızca kaldırmakla sorumlu olduklarını ifade etti.

Meclis üyeleri, siyasi görüşlerinin değişmediğini kaydederek, "Hayatımızın en önemli parçası olan CHP üyeliğimizi, bugünden itibaren askıya alıp istifa ediyoruz. Ama kalbimizdeki CHP üyeliği, sonsuza dek bakidir" ifadelerini kullandı.

CHP’de istifa dalgası büyüyor: İki eski vekil İnce’ye katıldı
GÜNDEM
CHP’de istifa dalgası büyüyor: İki eski vekil İnce’ye katıldı
  • Borçlanma yetkisi oylaması
  • Eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından göreve gelen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'a borçlanma yetkisi verilmesi için mart ayı meclisinde yapılan oylamada 3 meclis üyesi, CHP grubunun aldığı ret oyu kullanma kararına uymamış ve disipline sevk edilmişlerdi.

CHP’de bir istifa daha
GÜNDEM
CHP’de bir istifa daha

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa etti
GÜNDEM
CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa etti

CHP’den istifa eden eski vekiller: Kılıçdaroğlu İnce’nin istifasına kadar yüzümüze bakmadı
GÜNDEM
CHP’den istifa eden eski vekiller: Kılıçdaroğlu İnce’nin istifasına kadar yüzümüze bakmadı
Abone Ol Google News
Beyaz Sarayın telefonlarına çıkmıyor

Beyaz Saray'ın
telefonlarına çıkmıyor

​Biden yönetimi geri dönüş alamadı.
Daha önce rastlamamıştık

'Daha önce rastlamamıştık'

​Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü.
Türkiyeye verdiği sözleri tutmayan AB 18 Mart mutabakatının yenilenmesini istiyor

NASA fav'a aldı

NASA fav'a aldı

​Van Gölü'nün fotoğrafı uzaydan çekildi.

Erdoğan, şehirlerin yakından takip edildiğini açıkladı.

​Kıta sahanlığı konusunda Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.