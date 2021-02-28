CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar partisinden istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki istifa dalgası her geçen gün büyümeye devam ediyor. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in ardından bir CHP'li vekil daha partisinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından duyurdu

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" sözleriyle partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İsmi İnce'ye katılacak vekiller arasında geçiyordu

Sancar, isminin Muharrem İnce’nin partisine geçecek vekiller arasında gösterilmesine "Peki bundan benim haberim niye yok? Deli saçması!" diyerek tepki göstermişti.

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