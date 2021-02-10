Gündem CHPde istifa dalgası büyüyor İki eski vekil İnceye katıldı
POLİTİKA

CHP’de istifa dalgası büyüyor: İki eski vekil İnce’ye katıldı

CHP’de milletvekilleri Çelebi, Aksoy ve Özel ile başlayan istifa dalgası yayılıyor. Geçtiğimiz günlerde partinin eski genel başkanlarıyla görüşme gerçekleştiren eski CHP’li vekiller Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın, CHP’den istifa etti. İki isim Muharrem İnce’nin partileştirme sürecinde olduğu Memleket Hareketi'ne geçti.

Haber Merkezi Diğer
Kılıçdaroğlu, partideki istifalarla ilgili &quot;Herhangi bir yorumda bulunmayacağız&quot; açıklamasını yapmıştı.
Kılıçdaroğlu, partideki istifalarla ilgili "Herhangi bir yorumda bulunmayacağız" açıklamasını yapmıştı.

CHP’nin geçmiş genel başkanlarına geçtiğimiz günlerde ziyarette bulunan ve parti içinde yaşananlardan rahatsızlıklarını dile getiren eski milletvekilleri Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın, Muharrem İnce’nin istifasını açıklamasının ardından CHP'den istifa etti.

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Muharrem İnce'ye katıldılar

İki ismin de İnce’nin kuracağı partiye katılacağı öğrenildi. Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, Dudu ve Akalın’a ziyaretlerinde eşlik eden Metin Lütfi Baydar ise istifa etmedi.

Muharrem İnce CHP'den istifa eden üç milletvekilinin kuracağı partiye katılacağını açıkladı
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Muharrem İnce CHP'den istifa eden üç milletvekilinin kuracağı partiye katılacağını açıkladı

Baydar'ın Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirmeden İnce’nin açıklama yapmasını etik bulmadığı ve partisinden istifa etmediği öğrenildi.

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Muharrem İnce: Kuracağımız parti için CHP’den görüştüğüm isimler var
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