CHP’den istifa eden eski vekiller: Kılıçdaroğlu İnce’nin istifasına kadar yüzümüze bakmadı

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel’in CHP’den istifası sonrası partinin geçmiş genel başkanlarına ziyaretler gerçekleştiren eski CHP’li vekiller Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın yaşananlardan rahatsız olduklarını belirtmişti. Ardından da CHP’den istifa ederek Muharrem İnce’ye katılacaklarını duyurmuşlardı.

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İstifalarına ilişkin açıklamada bulunan Dudu ve Akalın, CHP'de üç milletvekilinin istifasının ardından partinin bütünlüğünü sağlamak için harekete geçtiklerini ancak taleplerine olumlu yanıt alamadıklarını söyledi.

"Bizimle temas geçmedi"

Mevlüt Dudu, Kılıçdaroğlu’nun Muharrem İnce’nin istifasına kadar kendilerine dönüş yapmadığını belirterek, “Bizimle temasa geçmedi. Daha sonra aradı ama Muharrem Bey'in istifasından sonra artık bir anlamı kalmamıştı” dedi.

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"Taleplerimiz kabul edilmedi"

Dudu ayrıca, iki seçimde partisini başarıya ulaştıramayan genel başkanın görevini bırakmasına yönelik taleplerinin, CHP yönetimi tarafından pazarlık konusu dahi yapılmadığını aktardı.

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