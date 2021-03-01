​CHP’de bir istifa daha

CHP'de istifa depremi sürüyor. Denizli Milletvekili Teoman Sancar, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Sancar, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.
Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.— Teoman Sancar (@teomansancarchp) February 28, 2021
- Sancar, açıklamasında istifanın gerekçesine değinmedi. Sancar, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa etmeyeceklerini açıklayan 17 milletvekili arasında yer alıyordu. CHP'den daha önce, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Yalova Milletvekili Özcan Özel, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy istifa etmişti.