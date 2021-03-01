​CHP’de bir istifa daha CHP’de bir istifa daha CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar da partisinden istifa etti. Sancar’ın adı CHP’den istifa edip Muharrem İnce’nin kuracağı partiye geçecek 17 vekil arasında sayılıyordu. Vekiller bir açıklamayla bu haberleri yalanlamıştı.

Haber Merkezi 01 Mart 2021, 00:00 Son Güncelleme: 01 Mart 2021, 02:37 Yeni Şafak