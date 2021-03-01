Gündem CHPde bir istifa daha
POLİTİKA

​CHP’de bir istifa daha

CHP’de bir istifa daha

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar da partisinden istifa etti. Sancar’ın adı CHP’den istifa edip Muharrem İnce’nin kuracağı partiye geçecek 17 vekil arasında sayılıyordu. Vekiller bir açıklamayla bu haberleri yalanlamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Teoman Sancar
Teoman Sancar

CHP'de istifa depremi sürüyor. Denizli Milletvekili Teoman Sancar, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan Sancar, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" dedi.

  • Sancar, açıklamasında istifanın gerekçesine değinmedi. Sancar, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa etmeyeceklerini açıklayan 17 milletvekili arasında yer alıyordu. CHP'den daha önce, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Yalova Milletvekili Özcan Özel, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy istifa etmişti.

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