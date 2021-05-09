Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem CHPli Nazlıakadan Türkiyeyi hedef alan AB Komisyonu Başkanı Leyene dayanışma mektubu
POLİTİKA

CHP'li Nazlıaka'dan Türkiye'yi hedef alan AB Komisyonu Başkan'ı Leyen'e dayanışma mektubu

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, AB kurumları arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklanan ‘protokol krizi’ için "Sandalye olayı kadın olduğum için yaşandı" diyerek çarpıtmadan bulunan ve Türkiye’yi hedef alan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e dayanışma mektubu gönderdi. Nazlıaka mektubunda, "Size gösterilen tavrı kabul edilemez buluyor, yaşadığınız hayal kırıklığını paylaşıyoruz" dedi.

Haber Merkezi Diğer
CHPli Nazlıakadan Türkiyeyi hedef alan AB Komisyonu Başkanı Leyene dayanışma mektubu
​CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri sırasında yaşanan protokol olayı, Avrupa'da tartışma konusu olmuş, oturma düzeni AB'den talep edilmesine rağmen Türkiye hedef alınmıştı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Leyen, “Türkiye'deki sandalye olayı kadın olduğum için yaşandı” diyerek konuyu çarpıtmış ve Türkiye’ye yönelik haksız ithamlarda bulunmuştu.

DAYANIŞMA MEKTUBU GÖNDERDİ

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e ‘dayanışma mektubu’ gönderdi. Nazlıaka, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"HAYAL KIRIKLIĞINIZI PAYLAŞIYORUZ"

"Bizler, CHP’nin kadın üyeleri ve milyonlarca duyarlı yurttaş olarak, son Ankara ziyaretiniz esnasındaki uygunsuz ağırlanmaya ilişkin derin üzüntü duymaktayız. Size gösterilen tavrı kabul edilemez buluyor, yaşadığınız hayal kırıklığını paylaşıyoruz. Bize göre maruz bırakıldığınız küçük düşürücü hareket, kadınların değerinin her yerde yok sayıldığı bugünlerde, tüm kadınlara yönelik yapılmıştır."

Oturma düzenini AB istedi
GÜNDEM
Oturma düzenini AB istedi

AB kendi kavgasını Ankara’ya taşıdı
GÜNDEM
AB kendi kavgasını Ankara’ya taşıdı

Almanlar koltuk krizini yazdı: Türkiye'nin suçu yok AB içinde güç savaşı var
DÜNYA
Almanlar koltuk krizini yazdı: Türkiye'nin suçu yok AB içinde güç savaşı var

Dışişleri'nden AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen'e cevap: Kadın olmanızla bir ilgisi yok
GÜNDEM
Dışişleri'nden AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen'e cevap: Kadın olmanızla bir ilgisi yok
Abone Ol Google News
Meteorolojiden çifte uyarı!

Meteorolojiden çifte uyarı!

​Sıcaklıklar dört derece birden düşecek.
ABDde sokak iftarı

ABD'de sokak iftarı

​Yağmurlu havaya rağmen yüzlerce Türk katıldı.
Fedakar anne

​45 yıldır 4 engelli çocuğuna bakıyor
Erdoğan'dan<br>AB mesajı

Erdoğan'dan
AB mesajı

"​Engellemelere rağmen üyelik için kararlı tutumumuz sürüyor"

​CHP, yandaş medyası için partili belediyelerden para toplamış.

Dünya göç haritasını değiştirebilecek

Terör devleti İsrail, Kudüs'te eşine az rastlanır bir alçaklığa imza attı.

​PKK terörünün finans kaynağıyla mücadele çift koldan sürüyor.
Devlet terörüne destansı direniş

Devlet terörüne destansı direniş

​İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısına tepkiler çığ gibi büyüyor.
Almanya da<br>başörtüsüyle uğraşıyor

Almanya da
başörtüsüyle uğraşıyor

​Avrupa ülkelerinde İslam karşıtlığında yeni bir adım.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.