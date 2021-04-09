Oturma düzenini AB istedi

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STK'lardan 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine tepki: Bizler vatan nöbetimizin başındayız hodri meydan

Bazı emekli amirallerin darbe imalı bildirisi ardından tepkiler çığ gibi büyüyor. Aralarında TÜGVA, KADEM, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti, ÖNDER ve Ensar Vakfı’nın da bulunduğu 289 sivil toplum kuruluşu; 104 emekli amiralin hükümeti hedef alan darbe imalı bildirisine tepki gösterdi. Milli İrade Platformu'ndan yapılan açıklamada, "15 Temmuz’da verilen dersi idrak etmekten uzak müptezeller, bir gece vakti toplanıp bu milletin iradesine karşı bildiri yayınlama cüretine ve hadsizliğine kalkışmışlar!" ifadelerine yer verildi.