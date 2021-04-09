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ANKARA AVRUPA

Oturma düzenini AB istedi

Oturma düzenini AB istedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i kabulü koltuk krizine dönüştürüldü.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Oturma düzenini AB istedi
Ursula von der Leyen - Charles Michel - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i kabulü koltuk krizine dönüştürüldü.

  • Michel ve Leyen geçen Salı günü Beştepe’de Erdoğan’ı ziyaret etti. Ancak o ziyaret, fotoğraf servisinin ardından koltuk kriz yaratıldı. ABD ve Avrupa basını, “Von der Leyen küçümsendi, kanepeye sürüldü” gibi ifadelerle kadın başkan üzerinden Ankara’yı suçlamaya çalıştı. Ancak kısa bir süre sonra Komisyon ve Konsey’den gelen farklı açıklamalar, krizin asıl nedeninin Brüksel’deki rekabet olduğunu ortaya çıkardı.

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Von der Leyen’in sözcüsü Eric Mamer, “Komisyon Başkanı açıkça şaşırdı. Von der Leyen’in de Konsey Başkanı ve Cumhurbaşkanı ile aynı şekilde oturması gerekiyordu” dedi. Michel’in ekibinden ise “Her şey protokole uygundu” değerlendirmeleri yapıldı.

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