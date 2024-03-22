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Çiftlikbank benzeri Ormanbank vurgunu: İzmirli 'Tosuncuk' tutuklandı

Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen Çiftlikbank vurgununun bir benzeri bu kez İzmir'de yaşandı. İnsanları, orman yangınından zarar gören arazilerini satma vaadi ile çok sayıda vatandaştan 50 milyon lira para topladığı ortaya çıkan dolandırıcılar yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında yer alan ve İzmirli tosuncuk olarak bilinen O.A. ile bir şahıs tutuklandı.

20:27 - 22/03/2024 Cuma
Güncelleme: 20:36 - 22/03/2024 Cuma
IHA
İzmir'de 'Ormanbank' vurgununda iki kişi tutuklandı.
İzmir'de 'Ormanbank' vurgununda iki kişi tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesi ve çevresinde, yangından zarar gören orman arazilerini satma vaadi ile vatandaşlardan para toplayıp kayıplara karışma olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Çiftlikbank vurgununa benzeyen olayda "İzmirli tosuncuk" olarak bilinen O.A. ve şüphelilerden A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çiftlikbank vurgununa benzeyen Ormanbank soygunu

Ödemiş Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş ve çevre ilçelerde; halk arasında 'Ormanbank' olarak bilinen grubun; hazine arazisi satıp kiralama veya orman müdürlüklerinde sözde tanıdıkları vasıtasıyla orman ihalelerinden kar payı verme vaadi ile vatandaşlardan yüklü miktarda para topladıklarını tespit etti. Yürütülen çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen dolandırıcılar O.A., A.G., M.B. ve Ü.A., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemelerde dolandırıcıların, çok sayıda vatandaştan 50 milyon lira para topladığı ortaya çıktı.

"İzmirli Tosuncuk" tutuklandı

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Geçtiğimiz yıllarda meydana gelen Çiftlikbank vurgununa benzeyen Ormanbank soygununda, İzmirli tosuncuk olarak bilinen O.A. ile şüphelilerden A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Tosuncuk
#İzmir
#Ormanbank
#Soygun
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