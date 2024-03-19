Kripto piyasasında bir vurgun daha

Kolay yoldan zengin olma hayali kuran ve bilinçsiz yatırım yapanları ağına düşüren coin dolandırıcıları, küresel kripto para borsalarına regülasyonlar ve düzenlemeler gelmeden bir vurgun daha yaptı. Geçtiğimiz günlerde, 'Slerf' isimli kripto para projesi ön satış adı altında sosyal medya hesaplarıyla 10 milyon dolar topladı. Vurgun yapan projenin sahipleri kısa süre sonra internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını kapatarak kayıplara karıştı. Mağdur olan yatırımcılar, CİMER ve Şikayetvar platformlarında kayıt oluşturmaya başladı.
YÜKSEK KAZANÇ HAYALİ SUYA DÜŞTÜ
Yabancı basında da ses getiren olay, mağdurların Uluslararası Polis Teşkilatı'na (İnterpol) başvurmasına kadar uzanıyor. Bahsi geçen kripto para, Elon Musk'ın asılsız coinlere olan desteğinden ilham alan bir projeyken, coinin arkasındaki ekip Slerf Coin'in yatırımcılara büyük kazanç sağlayacağını savunuyordu. Yaşanan skandalın ardından, kripto para piyasası bir kez daha güvenilirlik sorunu ile karşı karşıya kalırken, düzenlemenin önemi tekrardan anlaşıldı.