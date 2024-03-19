Kripto piyasasında bir vurgun daha

Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği (COST) Kuruluşu tarafından sunulan istatistiklere göre Türkiye, 2023'te yürürlükteki tüm aksiyonların yüzde 99'una katıldı ve geçen yıl yaklaşık 2,27 milyon avro ile COST üyesi 41 ülke arasında en çok bütçe aktarılan 3. ülke olarak kayıtlara geçti.