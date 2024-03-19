|
Ekonomi

Kripto piyasasında bir vurgun daha

Yaklaşık olarak 22 bin kripto varlığın dolaşımda olduğu kripto para piyasalarında yeni bir skandal daha gün yüzüne çıktı.

Akın Ali Polat
Akın Ali Polat
04:00 - 19/03/2024 Salı
Güncelleme: 23:55 - 19/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kolay yoldan zengin olma hayali kuran ve bilinçsiz yatırım yapanları ağına düşüren coin dolandırıcıları, küresel kripto para borsalarına regülasyonlar ve düzenlemeler gelmeden bir vurgun daha yaptı. Geçtiğimiz günlerde, 'Slerf' isimli kripto para projesi ön satış adı altında sosyal medya hesaplarıyla 10 milyon dolar topladı. Vurgun yapan projenin sahipleri kısa süre sonra internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını kapatarak kayıplara karıştı. Mağdur olan yatırımcılar, CİMER ve Şikayetvar platformlarında kayıt oluşturmaya başladı.

YÜKSEK KAZANÇ HAYALİ SUYA DÜŞTÜ

Yabancı basında da ses getiren olay, mağdurların Uluslararası Polis Teşkilatı'na (İnterpol) başvurmasına kadar uzanıyor. Bahsi geçen kripto para, Elon Musk'ın asılsız coinlere olan desteğinden ilham alan bir projeyken, coinin arkasındaki ekip Slerf Coin'in yatırımcılara büyük kazanç sağlayacağını savunuyordu. Yaşanan skandalın ardından, kripto para piyasası bir kez daha güvenilirlik sorunu ile karşı karşıya kalırken, düzenlemenin önemi tekrardan anlaşıldı.



#Kripto Para
#Dolandırıcılık
#Ekonomi
20 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji anlık bilgilerine bakmadan planlarınızı yapmayın: İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...