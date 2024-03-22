İGDAŞ'ta vurgunu itiraf eden ihale

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İGDAŞ’daki ihale vurgunu yeni bir boyut kazandı. Yeni Şafak’ın geçtiğimiz hafta “İGDAŞ’ta soygun” manşetiyle dikkat çektiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki ihale vurgunu boyutlarının ne kadar büyük olduğunu yine İGDAŞ’ın bir başka ihalesi ortaya koydu.

Vurgun ihalesini Eyüpsultan Belediye Başkan adaylığı için istifa etmeden hemen önce İGDAŞ Genel Müdürü Bülent Özmen yapmıştı.





YENİ ŞAFAK ORTAYA ÇIKARMIŞTI

320 aracın 3 aylığına kiralandığı 15 Kasım 2023 tarihli ihaleyi alan Flora Sosyal Destek Hizmetleri isimli şirketin İGDAŞ’a kiraladığı araçların piyasa değerinden daha fazla parayı kısa sürede kasasına indirdiği Yeni Şafak’ın haberiyle ortaya çıkmıştı. 1 Aralık 2023 - 29 Şubat 2024 dönemini kapsayan 3 aylık hizmet alımı ihalesini alan Flora Sosyal Destek Hizmetleri isimli şirket, tahsis ettiği araçların satın alma bedellerinden daha fazla bir parayı üç aylık kiralamayla kasasına indirdi.





KDV’SİYLE 146 MİLYON TL ÖDENDİ

Bu yöntemle yüzlerce araç kiralayan İGDAŞ, beşte bir fiyata mal olacak kiralama için toplamda 147 milyon lira ve yüzde 20 KDV ödedi. İGDAŞ vergisiyle birlikte Flora’ya 175 milyon 680 bin lira ödeme yaptı. Flora Sosyal Destek Hizmetleri şirketinin aldığı kiralık araç ihalesi vurgununa itiraf niteliğinde başka bir araç ihalesi daha yapıldığı anlaşıldı. İGDAŞ, 11 Aralık 2023 tarihinde bir yeni araç kiralama hizmeti ihalesi daha düzenledi. 1 Mart 2024- 28 Şubat 2027 dönemini kapsayan 36 aylık araç kiralama ihalesini, Bilginay Taşımacılık kazandı.





47 BİNDEN 16 BİN LİRAYA DÜŞTÜ

İki şirketin teklif verdiği ihalenin toplam bedeli 979 milyon 552 bin 800 TL olarak kayıtlara geçti. Aynı tip araçların kiralandığı iki ayrı ihalenin araç başına aylık kiralamada 9 kat fark oluştu. Bir başka değişle Flora isimli şirket, aynı tep aracın aylık kirası olarak Bilginay isimli şirketten 9 kat daha fazla parayı kasasına indirdi. 15 Kasım 2023 tarihli ihalede araçların ortalama kiralama bedeli 47 bin lira olurken, 11 Aralık 2023 tarihli ihalede ise araçların aylık kiralama bedeli ortalama 16 bin 664 lira oldu. 26 gün arayla yapılan iki ihalede aynı cins araçların aylık kira bedelleri arasında 9 kat fark oluşması dikkat çekti.





FIYATLAR ARASINDA UÇURUM

İGDAŞ’ın Flora’dan yapılan kiralamada piyasa değeri 2 milyon lira kamyonet için aylık kira bedeli olarak 800 bin lira olmuştu. Yeni yapılan ihalede Bilginay ise aynı araç için 71 bin 660 lira aylık kiralık bedel biçti. Aradaki 9 katlık fark ise vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Yine benzer yapılan kiralamalardan çift kabinli kamyonet için vurgun yapılan ihalede Flora aylık bedel olarak 850 bin lira kira fiyatı yansıtırken, Bilginay ise kiralamada 66 bin 500 liralık kira bedeli yazdı. Damperli kamyon içinse Flora, 1 milyon 73 bin liralık lira bedeline karşılık Bilginay ise 82 bin lira kiralama bedeli biçti. Buna benzer bir diğer kiralama ise asansörlü kamyonette yaşandı. Flora’nın 1 milyon 23 bin lira aylık bedel talep ettiği araç için Bilginay 100 bin lira istedi.





TARIHINDE BÖYLE BIR IHALE YOK

İGDAŞ’ta büyük vurgun yapıldığını ortaya koyan araç kiralama ihalesi, kurum tarihinde görülmemiş bir kılıfa sokuldu. Kamu İhale Kanunu’na tabii şirketlerin alım yaparken izlediği yol kanunda açıkça yazıyor. Teknik Şartname ve ihale çağrısının ardından başlatılan ihale süreci, hem şeffaflık hem de rekabetçi olması bakımından işletilmesi gerekiyor. Ancak ülkede ve İstanbul’da herhangi bir olağan üstü hal olmamasına rağmen İGDAŞ hizmet alımını, doğal afet, salgın hastalık, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen durumlar için geçerli olan kanunun 21. Maddesi B bendi ile yaptı. Halbuki ihalenin yapıldığı 15 Aralık 2023 tarihinde İstanbul’da herhangi bir olağanüstü durum söz konusu değildi.



