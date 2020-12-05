Cinsel saldırıdan hapsi istenen eski CHP'li yöneticinin dava dosyasında çarpıcı detaylar

İstanbul Cumhuriyet Anadolu Başsavcılığı CHP’li Maltepe İlçe Yöneticisi U.K. hakkında, 23 yaşındaki Z.Y. isimli kadına “Cinsel saldırı, "Hürriyetinden yoksun kılma" ve "Tehdit” suçlamalarından 24.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın iddianamesinin detayları ortaya çıktı.

İddianamede, suç tarihinde mağdur Z.Y.’nin, Ö.K. isimli yakın bir arkadaşı ve şüpheli U.K. ile birlikte bir kafede bir araya geldikleri, bir saat birlikte oturdukları anlatıldı.

GÜNDEM Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K. hakkında 24,5 yıla kadar hapis istemi

Döverek ilişkiye zorladı

İddianamede Ö.K.’nin işinin çıkması nedeniyle yanlarından ayrılmasından sonra kafede kimsenin kalmadığı bir süre sonra Z.Y.’nin de kalkmak istediği ancak şüpheli U.K.’nin kalması için ısrar ettiği belirtildi.

Mağdur kadın Z.Y.’nin şüpheli U.K.’nin ısrarlarından rahatsız olduğu ve kalkmak için ayağa kalktığında U.K.’nin genç kadını kendisine çekip koltukta üzerine aldığı anlatıldı.

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Bu sırada genç kadının masada bulunan bir bardağı şüphelinin kafasına vurduğu ve Z.Y.’nin elinin kesildiği anlatılan iddianamede şöyle denildi: “Şüpheli U.K. öfkeyle mağdur/müşteki Z.Y.’yi saçından sürükleyerek tuvalete götürdü. Burada Z.Y.’i dövdü ve üzerindeki kıyafetleri çıkarttı. Z.Y’yi cinsel ilişkiye zorladı.”

Boğazını sıkıp "Seni kimse duyamaz" dedi

Şüpheli U.K.’nin mağdur Z.Y.’nin bağırması ve yalvarmasına rağmen bir yandan da kadını dövmeyi sürdürdüğü anlatılan iddianamede, boğazını sıkarak "Seni burada kimse duyamaz kapı da kilitli. Seni burada sinkaf edeceğim, kendimi de öldüreceğim" dediği belirtildi.

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"Korkudan karakola gidemedi"





İddianamede, olaydan sonra şüpheli ile bir daha hiç görüşmeyen genç kadının, korkusundan karakola gitmediği ama daha sonra doktor raporu alarak şikayetçi olduğu bildirilen iddianamede, adli tıp raporunda basit yaralanma tespiti yapıldığı da aktarıldı.

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İddianamede şüpheli, tanıklar ile mağdur arasında herhangi bir düşmanlık ya da menfaat ilişkisi olmadığı, Z.Y.’nin ifadesindeki olay örgüsü, zaman, yer ve iddia olunan suçlar kapsamındaki anlatımı, tanık anlatımlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu suçun işlendiğinin anlaşıldığı belirtildi.