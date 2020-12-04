Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı UK hakkında 24,5 yıla kadar hapis istemi
POLİTİKA İSTANBUL

Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K. hakkında 24,5 yıla kadar hapis istemi

Cinsel saldırı suçundan tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K. hakkında 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Haber Merkezi AA
CHP Maltepe ilçe yöneticisine 24,5 yıla hapis istemi.
CHP Maltepe ilçe yöneticisine 24,5 yıla hapis istemi.

CHP Maltepe İlçe yöneticisi U.K. hakkında, Maltepe'de bir kafeteryada 23 yaşındaki Z.Y.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda U.K. hakkında, "Cinsel saldırı", "Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve" Tehdit" suçlarından iddianame düzenlendi.

  • İddianamede, U.K.'ye 16 yıl 6 aydan 24,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Ağır Ceza mahkemesinin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

CHP’deki taciz mağdurları artıyor: Kaftancıoğlu dosyaları kapatıyor
GÜNDEM
CHP’deki taciz mağdurları artıyor: Kaftancıoğlu dosyaları kapatıyor

Barış Yarkadaş CHP'deki tecavüz skandallarını tek tek yazdı: Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerinden utandım
GÜNDEM
Barış Yarkadaş CHP'deki tecavüz skandallarını tek tek yazdı: Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerinden utandım

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı cinsel saldırıdan tutuklandı
GÜNDEM
CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı cinsel saldırıdan tutuklandı

Ve Meltem Şişli gitti
GÜNDEM
Ve Meltem Şişli gitti

İSMEK'in eski kadın bölge sorumlularından Yeşim Meltem Şişli'ye suç duyurusu
OYNAT 02:39
İSMEK'in eski kadın bölge sorumlularından Yeşim Meltem Şişli'ye suç duyurusu
İSMEK'in eski 20 kadın bölge sorumlusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulundu. İşten çıkarılan İSMEK bölge sorumlularından Sümeyra Sağlam, 'Adı geçen hanımefendi, 'siz bu işleri nasıl yapıyorsunuz?' dedi, biz de 'belediye araç vermiyor, kendi araçlarımızı kullanıyoruz' dedik. Bize 'bu paraya bu iş mi yapılır, bu parayla otobüse, minibüse nasıl biniyorsunuz, başörtülerinizle otobüse, minibüse in bin terlemiyor musunuz? Zor olmuyor mu?' dedi, hatta 'kokuyorsunuz' bunu bile söyleyebildi. Biz inanamadık. Duyduğumuz cümlelere biz inanmadık' diye konuştu.

Abone Ol Google News
Ne yasaklar ne de cezalar caydırıyor

Ne yasaklar ne de cezalar caydırıyor

​Eskişehir'de mühürlü işyerinde kumar oynamaya devam ettiler.
Bugün tamamlandı

Bugün tamamlandı

​İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 81 kilometrelik proje sona erdi
Kamuoyu huzurundaaşı yaptıracağım

Bakan Koca, koronavirüs aşı çalışmalarının detaylarını anlattı.

Tarihi yenilgi sonrası Ermenistan kabul etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.