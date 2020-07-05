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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ağustosta yerli güneş paneli üretecek fabrikanın açılacağını duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Yerli güneş paneli üretecek fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santralleri'nin Toplu Açılış Töreni'ne İstanbul'dan Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, tüm kuruluşlardan gündemlerindeki yatırım ve üretim programlarını hızlandırmalarını istediklerini, çağrılarının karşılıksız kalmadığını söyledi. Erdoğan, yapılan yatırımlara ilişkin, "Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan, kalkınmaktan bahsetmesi mümkün değildir. Bunlar bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır. Salgına teslim olmadığımızı gösterdik. Türkiye'nin her zaman, şu içinden geçtiğimiz kritik dönemde en büyük ihtiyacının bu eser siyaseti olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. Yeni bir projenin müjdesini de veren Erdoğan, "Yenilenebilir enerjide dünyada 13. sıradayız. Yerli güneş paneli üretecek fabrikamızın açılışını Ağustos ayında gerçekleştireceğiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenen "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Aziz milletim değerli misafirler sizlere en kalbi duygularımla selamlıyorum.Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu santraller kalınmamızın büyümemizin, medeni olmamızın adeta sıçrama sembolleridir. Türkiye 2023 yılındaki hedeflere ulaşmadaki kararlılığını ortaya koymuştur.

Bu eserlerin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen kurumlarımızı tebrik ediyorum.

Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan, kalkınmaktan bahsetmesi mümkün değildir. Bunlar bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır.

Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi ve istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik.

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  • Salgın döneminde sağlık hizmetleri yanında hemen her alandaki yatırımlarını devam ettiren Türkiye, 2023 hedeflerine ulaşmaktaki kararlılığını ortaya koymuştur.

Türkiye'nin her zaman, şu içinden geçtiğimiz kritik dönemde en büyük ihtiyacının bu eser siyaseti olduğuna inanıyorum.

Tüm kuruluşlardan gündemlerindeki yatırım ve üretim programlarını hızlandırmalarını istedik. Çağrımız karşılıksız kalmadı.

İhracatçılarımızın dünyanın dört bir yanıyla yoğun bir program yaptığını görüyorum.

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  • Avrupa Birliği'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın gerisindeki niyet açıkça ortadadır.
  • Bu süreçte de hakkımız olan hususları mücadele ederek söke söke alacağız.

Biz sağlıktan ekonomiye kadar her konuda kendimize güveniyoruz. Bu konuda kimlerin zaafiyeti olduğunu mülteci krizinde ve salgın döneminde hep beraber gördük.

Sanayide KOBİ'leri ve OSB'leri destekleyerek kendi ihtiyacımızı karşılamanın ötesinde ihracatımızın gücünü arttırdık.

Özel sektörümüz sadece OSB'lerde son 6 ayda 10 milyar liralık yatırımla 583 yeni fabrikayı tamamlayarak üretime geçirdi.

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Bu yıl 120 bin TOKİ konutunu hızla hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Yoğun otomobil satışı var.

Güven ortamı enerji yatırımlarımıza da olumlu anlamda yansımıştır.

Ülkemize karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan tuzakları yerle bir ettik.

ENERJİDE DEV YATIRIMLAR

Akkuyu'nun ilk reaktörünü inşallah 2023 yılında devreye alıyoruz.
  • Kömür üretiminde cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık.

Daha önce teknoloji yetersizliği nedeniyle yurtdışına hammadde olarak sattığımız madenleri artık burada işleyerek ihraç ediyoruz.

  • Yenilenebilir enerjide dünyada 13. sıradayız.
  • Yerli güneş paneli üretecek fabrikamızın açılışını Ağustos ayında gerçekleştireceğiz.

Çevrecilik ve benzeri kisveler altında koparılan yaygaraların amacı bu yatırımları sekteye uğratmaktır. Yerli ve yenilebilir enerjideki her bir puanlık artış cari açığımızın kapanmasına yardım sağlıyor.

Türkiye büyür ve gelişirken enerji ihtiyacı daha da artacaktır.

Son 18 yılda devreye aldığımız 68 bin megavat kapasitenin %55,4’ünü yerli kaynaklar oluşturuyor, bu yatırımların karşılığını da 2019’da elektriğimizin %62’sini yerli kaynaklardan üreterek alıyoruz. Yerli elektrik üretimde Avrupa’da ikinci sıradayız.

Bu alandaki sağlam adımlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz, bu temiz enerji ve bu temiz enerjiyle benim halkım rahatsız olmayacak yatırım tutarı 11,3 milyar lira olan bu tesislerle suyun gücünü enerjiye çeviriyoruz.

Milletimiz adına hayata geçirdiğimiz bu tür yatırımlar gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miraslar olacak.

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