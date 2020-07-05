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Gündem Pençe-Kaplan Operasyonunda PKKya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
ANKARA

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen silahlar.
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen silahlar.

.Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla sürdüğü belirtildi.

AA
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildi.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Komandoların Haftanin bölgesinde yürüttükleri arama-tarama faaliyetlerinde 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 40 adet el bombası, 400 adet AK-47 mühimmatı, 430 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 120 adet 12,7 milimetre uçaksavar mühimmatı, 1010 adet 5,56 milimetre mühimmat, 16 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 3 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 34 adet 40 milimetre bombaatar mühimmatı, 64 tapa, 18 RPG -7 sevk fişeği, 17 adet antipersonel RPG-7 mühimmatı, 3 adet antitank RPG-7 mühimmatı, bir Doçka namlusu, 150 adet av fişeği, 5 kilogram yaprak ve toz barut, 4 elektrikli fünye, 2 kilogram TNT kalıbı ve bir keskin nişancı dürbününün ele geçirildiği kaydedildi.

AA
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildi.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda fırtına obüsleri ile ÇNRA'ların da kullanıldığı atışlarda 150'den fazla hedef vuruldu
GÜNDEM
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda fırtına obüsleri ile ÇNRA'ların da kullanıldığı atışlarda 150'den fazla hedef vuruldu

AA
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildi.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda beş PKK'lı terörist böyle öldürüldü
OYNAT 00:00
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda beş PKK'lı terörist böyle öldürüldü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapılmaya devam ediliyor. Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki büyük bir mağarada gizlenen 5 terörist, kafalarını çıkardıkları anda yerle bir oldu.


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Psikolojik sorunları olan anne üç haftalık çocuğunu boğarak öldürdü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Dünyada en iyi sağlık sistemine sahip ülkelerden biriyiz
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Dünyada en iyi sağlık sistemine sahip ülkelerden biriyiz

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Van'da aldığı eğitimle atölye kuran eski hükümlü 7 kişiyi istihdam ediyor: İleride işimizi büyütüp daha fazla insanla birlikte çalışmayı düşünüyoruz
Gündem

Van'da aldığı eğitimle atölye kuran eski hükümlü 7 kişiyi istihdam ediyor: İleride işimizi büyütüp daha fazla insanla birlikte çalışmayı düşünüyoruz

Van'da işlediği suç nedeniyle 7 ay cezaevinde kalan Fazıl Kara, denetimli serbestlik sürecinde katıldığı meslek edindirme kursu ve İŞKUR'dan aldığı hibe desteğiyle kurduğu otel terliği atölyesinde 7 kişiye istihdam sağlıyor. Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz, 'Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi'ne çok fazla proje sunmuş ve desteklenen proje sayısında Türkiye birincisi olmuştur" dedi. Eski hükümlü Kara da, "Atölyemizde 7 arkadaşımız ekmek parası kazanıyor. İleride işimizi büyütüp daha fazla insanla birlikte çalışmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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