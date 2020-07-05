Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Dünyada en iyi sağlık sistemine sahip ülkelerden biriyiz

"Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biri olduğumuzu belirten Çavuşoğlu, "Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz. 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi. Bu ülkelerin 230 bin vatandaşının tahliye edilmesine katkı sağladık" dedi.