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Dünya Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimi önlendi 2 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son dakika haberleri

Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimi önlendi: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, bir saldırı girişimini daha önleyen kahraman Mehmetçik, 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Haber Merkezi AA
Güvenlik güçlerimiz operasyonlarını sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, "Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız, bir saldırı girişimini daha önleyerek 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.

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