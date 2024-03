Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kültürümüzde devlet hem anadır, hem babadır

"Ülkemiz nüfusunun yaklaşık 23 milyonunu oluşturan çocuklarımızın her biri, devlet ve onun yöneticileri olarak bizlerin sorumluluğu altındadır. Doğum öncesinden başlayarak, çocuklarımızın sağlığından eğitimine her ihtiyacını karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. Nüfusumuzu en büyük gücümüz olarak gördüğümüz için çocuk sayımızın çokluğuyla övünüyoruz. Gerçi son dönemde ailelerimizin ortalama çocuk sayısı bir hayli düşmüş olsa da inşallah aldığımız tedbirlerle bunu da aşacağız. Gözlerini dünyaya açan her evladımızın hayatının her anında, her ihtiyacında yanında olacağımız bir sistem kurduk. Bizim inancımızda insan, yaratılmışların en şereflisidir. Çocuklarımız başta olmak üzere insanımıza yaptığımız her hizmeti bu anlayışla gerçekleştiriyoruz. Şunu bilmenizi isterim, Türkiye Cumhuriyeti müşfik, şefkatli, sosyal devlet özelliği çok güçlü olan bir devlettir. Her birinizi başarılı, donanımlı, iyi eğitim almış bireyler olarak yetiştirmek görevimizdir."