Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı: Her zaman cesaretiyle ve milli irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız

"Vefatının 15’inci yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yâd ediyorum. Merhum Yazıcıoğlu’nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve millî irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."