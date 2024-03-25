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Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı: Her zaman cesaretiyle ve milli irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 15'inci yılında andı. Erdoğan, "Merhum Yazıcıoğlu'nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve milli irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız" dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
13:06 - 25/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:06 - 25/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 15'inci yılında andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Vefatının 15’inci yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yâd ediyorum. Merhum Yazıcıoğlu’nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve millî irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."
#Recep Tayyip Erdoğan
#Muhsin Yazıcıoğlu
#BBP
9 dakika önce
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