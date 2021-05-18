Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, bugün Bahçeli ile bir araya geleceği bildirilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, bugün Bahçeli ile bir araya geleceği bildirilmişti.
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