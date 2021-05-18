Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesi Çankaya Köşkü'nde başladı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek
MHP Genel Başkanı Bahçeli - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, bugün Bahçeli ile bir araya geleceği bildirilmişti.

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