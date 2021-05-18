MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İsrail açıklaması: Biz gidelim akan kanı durduralım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İşgalci İsrail'e sert tepki gösteren Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Netanyahu insanlık suçlarını gözünü kırpmadan işlemiştir. Çocuklar kan revan için gömülmektedir. Gazze'de facia, Batı Şeria'da yıkım vardır. Yaklaşık 400 yıl hakimiyetimiz altında olan Kudüs yardım beklemektedir. 1. Dünya Savaşı'nda Suriye-Filistin cephesindeki yenilgimizin ardından Kudüs'ten çekilmiştir. 104 yıldır Kudüs bize hasret, biz Kudüs'e hasretiz. Kudüs demek tarih demektir. Şiddetle yağmalanmaktadır. Kudüs'ün kaderi 3 semavi dinin kaderiyle birdir. Meleklerin şehrinde şeytanlar cirit atmaktadır. HZ. Musa'nın 10 emrin 6.sında öldürmeyeceksin hükmü vardır. İsrail hükümeti katletmekten başka bugüne kadar hiçbir şey yapmamıştır.

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Bir karar aşamasına gelinmiştir. İsrail terörü hazmedilmesi imkansız bir sınırdadır. Böyle giderse, vahşet durmazsa ya küresel ya da bölgesel bir savaş son tercih olarak karşımıza çıkacaktır. Bütün Müslümanların, herkesin sorunudur. İsrail yönetiminin yayılması politikaları yalnızca bölgesel barış ve istikrarı değil küresel sistemi de direkt tehdit etmektedir. Vahim bir süreç önümüzdedir. İslam ülkelerindeki çarpıklıklar İsrail'in eline koz vermektedir.

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"ABD'NİN SOYSUZ POLİTİKASI"

ABD'nin bir önceki başkanı Trump'ı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması içinden çıkılmayacak bir hale gelmiştir. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilanı BM kararlarının açık ihlalidir. ABD'nin soysuz politikası BMGK kararlarıyla tezattır. Trump ve yönetimi Ortadoğu'nun hassasiyetleriyle bomba tuzaklamıştır.

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Önümüzdeki perşembe günü BMGK toplanarak İsrail-Filistin meselesini görüşecektir. Kınama mesajları yayınlanıyor, İsrail'in umursadığı yoktur. Cinayet aynısıyla sürmektedir. Bu oyalamaya nereye kadar tahammül edeceğiz? Türkiye'den başka 1,5 milyonluk İslam aleminin umudu kaldı mı? Askeri mağlubiyetlerle güvensizlik içinde olan İslam toplumları bugün ayağa kalkmayacaksa, bunları yapacak kudreti ne zaman kendinde bulacaktır?

Kudüs'ün geleceği herkesi ilgilendirmektedir. İsrail saldırıları derhal bitirmeli, işgal ettiği yerlerden çekilmelidir. Bölgede eşit, adil ve 2 devletli sistemin kurulması için BM harekete geçmeli, caydırıcılığını kullanmalıdır.

"BİZ GİDELİM, BİZ KOŞALIM"

Medeniyetler şehri Kudüs’ün ruhunu ve dokusunu bilen Türkiye yeni bir nöbet için devreye girmelidir. Çağrı olursa biz gidelim, biz koşalım. Gücümüzün yettiği kadar girelim. Akan kanı durduralım. Huzur ve istikrarı sağlayalım



Kudüs'ün her karşısında izimiz vardır. Kudüs bizi bilir, biz Kudüs'ü biliriz. ABD, bunun önünde engelse NATO üyeliğini tartışmaya açalım, Kürecik'i, İncirlik'i boşaltalım gitsin. Onlardan korkan en az onlar gibi olsun.

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Hiç kimse olmasa bile, Allah'ın görünmez orduları vardır. Mescid-i Aksa onurumuzdur. Bizim hedefimiz hakka sahip çıkıp şeytanları taşa tutmaktır.

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