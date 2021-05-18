MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK'yı devlet yönetimine mi sokacaksınız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında gündemi değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulunan Bahçeli, Millet İttifakına sert eleştirilerde bulundu. CHP ve İP'in argümanları arasında Covid-192un da yerini aldığını belirten Bahçeli, "Zillet ittifakı bulaşıcı hastalıktan nemalanacak kadar basiretini kaybetmiştir. Covid-19'dan medet umanların, husumetten çıkar devşirmeye çalışanların zihniyetleri ağır hasarlıdır. Türkiye'nin salgını başarıyla yönettiğini ifade etmek vicdan sahibi herkesin görevi olmalıdır."

#CANLI MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sahillerde misket bombalarıyla öldürülen çocukların acısını dürüstçe kim yüreğinde taşıyor? Türkiye'den başka 1.5 milyarlık İslam aleminin bir umudu kaldı mı?https://t.co/tEGXapUWGW REKLAM May 18, 2021

GÜNDEM Aşı uygulanan 17 milyon kişi içinde kendisi de bulunan Kılıçdaroğlu: Kimse aşı olamıyor

ZİLLETİN YENİ ORTAĞI KOVİD-19 OLMUŞTUR

CHP ve İP'in ve diğerlerinin argümanları arasında Covid-19 da yerini almıştır. Zillet ittifakı bulaşıcı hastalıktan nemalanacak kadar basiretini kaybetmiştir. Covid-19'dan medet umanların, husumetten çıkar devşirmeye çalışanların zihniyetleri ağır hasarlıdır. Türkiye'nin salgını başarıyla yönettiğini ifade etmek vicdan sahibi herkesin görevi olmalıdır.

OYNAT 02:23 Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'nun aşı iddiasına tepki: Yalan dipsiz bir kuyudur ve sahibini dibine gönderir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çin ile yapılan sözleşmenin 50 milyon doz olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Koca, 'Birileri çıkıp 50 milyonluk anlaşma yapıldığını iddia ediyor. Anlaşılan Çin ile yapılan anlaşmanın sadece ilk bölümüyle karalama kampanyası başlattılar. Toplamda iki seferde her biri 50 milyon doza karşılık anlaşma imzaladık. 'Karşı çıkacağım, eleştireceğim' diyerek gerçekleri çarpıtmak kimseye fayda vermez. Yalan dipsiz bir kuyudur ve sahibini o kuyunun dibine er ya da geç gönderir' dedi. BiP'te paylaş

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Toplumun her kesiminin beklentisi vardı ve bu makuldür. Mağdur olanların sesini duymak esas olmaktır. Türkiye'yi yöneten irade esnaflarımızın, dar ve sabit gelirlilerimizin, emekli, dul ve yetimlerimizin taleplerini karşılamaktadır. CHP Genel Başkanı'nın iddiaları boştur. Covid-19 hepimizin ana meselesidir. Bu yükün kaldırılması için samimi ve sağduyulu davranış sergilemek varken, yalanı siyaset rotası haline getirmek su katılmamış bozgunculuktur. CHP yönetimi bozguncudur. Milletimiz sandıkta bozuk para gibi harcayacaktır.

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CHP'nin başını çektiği fitne katarı eninde sonunda devrilecektir

Eninde sonunda Covid-19 kuşatmasından kurtulacağız. Sağlık Bakanlığımıza ve personelimize güveniyoruz, doktorlarımıza inanıyoruz. Aklın, tıbbın ve duanın ikramıyla Covid-19'u hayatımızdan çıkaracağız. CHP'nin başını çektiği fitne katarı eninde sonunda devrilecektir.

Zillet ittifakı, yeni ortak gördüğü bulaşıcı hastalıktan nemalanma sırasına girecek kadar basiretini kaybetmiştir.

CHP yönetimi bozguncudur, milletimiz 2023 Haziran ayında bozguncuları sandıkta bozuk para gibi harcayacaktır.

Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Kılıçdaroğlu'nun HDP' siyasal yaşamın vazgeçilmez bir unsuzu olarak ifade etmesi yalnızca akıl tutulması ya da anlık bir gaflet haliyle tarif edilemez. Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'ın haksızlığa uğradığını ileri sürmesi bir dil sürçmesi olarak değerlendirilemez. CHP genel başkanı HDP'in adeta eş başkanlığına taliptir. Ahı gitmiş vahı kalmıştır. Bu terör sevicilik Kılıçdaoğlu'nun alnına kazınmıştır. HDP'yi devlet yönetimine taşıyacak kadar bu ülkeye bu millete yabancılaşmıştır. Teröristle işbirliği yapanlar Cumhur İttifakı'nı mafya ile işbirliği yapmakla suçluyor. Zilletin terör kadrosuna her yer ya dar edilecek. Ya mezar edilecek.